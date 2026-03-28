葵涌冧天秤｜孫玉菡指正全速調查　勞工處後日起巡查塔式起重機

葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，本月19日有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。勞工及福利局長孫玉菡今日（28日）表示，勞工處正全速調查，相關人士有否跟從指引安裝及檢查天秤、是否涉不當操作、以及有否超出設計負荷。他指，處方後日起會對塔式起重機進行大型巡查，亦會配合無人機協助，既能容易發現問題，亦更具突擊性。



▼3月19日天秤倒塌▼



3月19日，葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

意外後傍晚，死者遺體被移走。（王譯揚攝）

3月19日，葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌，一人死亡；大批救援人員到場。（王譯揚攝）

3月19日，葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤有天秤到塌。（kwongoodgo / 網上圖片）

被問地盤委任不具檢查能力的天秤操作員檢查天秤，孫玉菡今日接受電台訪問時說，根據守則，應由專業人士進行檢查，如處方發現無遵從要求，會作出執法。他強調趕工並非不遵從守則的理由，如發生任何安全事故，處方會毫不猶豫發出暫停施工令，這反而令工程變慢。

▼3月23日移除天秤工作▼



▼3月20日早上搜證▼

