葵涌冧天秤｜孫玉菡指正全速調查 勞工處後日起巡查塔式起重機
撰文：任葆穎
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葵涌邨對開大窩口道一公屋地盤，本月19日有天秤吊臂倒塌，62歲天秤操作員當場死亡。勞工及福利局長孫玉菡今日（28日）表示，勞工處正全速調查，相關人士有否跟從指引安裝及檢查天秤、是否涉不當操作、以及有否超出設計負荷。他指，處方後日起會對塔式起重機進行大型巡查，亦會配合無人機協助，既能容易發現問題，亦更具突擊性。
▼3月19日天秤倒塌▼
被問地盤委任不具檢查能力的天秤操作員檢查天秤，孫玉菡今日接受電台訪問時說，根據守則，應由專業人士進行檢查，如處方發現無遵從要求，會作出執法。他強調趕工並非不遵從守則的理由，如發生任何安全事故，處方會毫不猶豫發出暫停施工令，這反而令工程變慢。
▼3月23日移除天秤工作▼
▼3月20日早上搜證▼
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