安達臣道塌天秤索償　死者家屬稱需待刑事程序審結　官准案暫擱置

房協安達臣道地盤2022年發生塌天秤意外，其中一名死者家屬，去年入稟向地盤總承建商精進建築等8公司索償。死者家屬今(24日)向高等法院聆案官指，因需待事件相關的刑事程序，包括項目經理被控誤殺等案件結束，因此要求暫時擱置案件。聆案官批准申請。



死者家屬向精進等8被告索償

原告為死者許文明(41歲，電工）及其家屬許有哲，8名被告為精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、王董建築師事務有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司和黃志成。8名被告中今只有永茂機械（香港）有限公司和東泰工程有限公司的律師出席聆訊。

精進建築有限公司負責的秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（鄭子峰攝）

精進建築有限公司負責的秀茂坪安達臣道房協資助出售房屋項目，2022年9月7日有天秤操作期間突然塌下， 擊中地盤內多個貨櫃，造成三人死亡。（鄭子峰攝）

精進等被票控案件仍在提訊階段

原告的代表律師指，多名被告因是次意外遭勞工處和屋宇署票控，兩部門表示要待該些傳票案審結後，才會向原告提供該些案件的意外報告、案情撮要和證人口供。若沒有該些文件，原告難以準確地提出申索，被告亦難以作出抗辯。由於該些票控案件仍在提訊階段。

亦需候項目經理被控誤殺的案件審結

此外，各方亦要待精進建築時任項目經理簡浩楷被控誤殺的案件審結。永茂機械和東泰工程的代表律師表示，不反對原告的申請。聆案官聽罷即批准申請。

事件涉多項刑事程序待處理

資料顯示，屋宇署向4間公司和4名涉及工程的人員，票控9項「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪，被告包括精進建築、永茂機械、新科試驗等。此外，勞工處向7間公司及4名人士提出合共67項傳票檢控，被告包括精進建築、永茂機械等。

精進建築的時任項目經理簡浩楷，被控3項誤殺罪，案件將於高等法院審理。

案件編號：HCPI77/2025