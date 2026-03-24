安達臣道塌天秤索償 死者家屬稱需待刑事程序審結 官准案暫擱置
撰文：朱棨新
出版：更新：
房協安達臣道地盤2022年發生塌天秤意外，其中一名死者家屬，去年入稟向地盤總承建商精進建築等8公司索償。死者家屬今(24日)向高等法院聆案官指，因需待事件相關的刑事程序，包括項目經理被控誤殺等案件結束，因此要求暫時擱置案件。聆案官批准申請。
死者家屬向精進等8被告索償
原告為死者許文明(41歲，電工）及其家屬許有哲，8名被告為精進建築有限公司、永茂機械（香港）有限公司、東泰工程有限公司、忠誠公証行有限公司、新科試驗有限公司、王董建築師事務有限公司、邵賢偉建築工程師有限公司和黃志成。8名被告中今只有永茂機械（香港）有限公司和東泰工程有限公司的律師出席聆訊。
精進等被票控案件仍在提訊階段
原告的代表律師指，多名被告因是次意外遭勞工處和屋宇署票控，兩部門表示要待該些傳票案審結後，才會向原告提供該些案件的意外報告、案情撮要和證人口供。若沒有該些文件，原告難以準確地提出申索，被告亦難以作出抗辯。由於該些票控案件仍在提訊階段。
亦需候項目經理被控誤殺的案件審結
此外，各方亦要待精進建築時任項目經理簡浩楷被控誤殺的案件審結。永茂機械和東泰工程的代表律師表示，不反對原告的申請。聆案官聽罷即批准申請。
事件涉多項刑事程序待處理
資料顯示，屋宇署向4間公司和4名涉及工程的人員，票控9項「進行工程方式導致有人受傷/財產損毁」罪，被告包括精進建築、永茂機械、新科試驗等。此外，勞工處向7間公司及4名人士提出合共67項傳票檢控，被告包括精進建築、永茂機械等。
精進建築的時任項目經理簡浩楷，被控3項誤殺罪，案件將於高等法院審理。
案件編號：HCPI77/2025
安達臣道地盤塌天秤意外傷者 入稟區院向精進建築等索償安達臣道地盤致命意外｜發展局暫停協興工程參與工務工程投標資格安達臣道塌天秤傳票案 有被告申請提前審理被拒 押後明年再訊安達臣道塌天秤奪命意外 其中一名死者的家屬向精進建築索償安達臣道塌天秤意外 死者家屬向精進建築等7公司索償