文化博物館今起「邂逅蒙娜麗莎」展覽　多媒體沉浸式探索名畫

香港文化博物館今日（5月1日）起至7月27日推出「香港賽馬會呈獻系列︰邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽，作為本年度法國五月藝術節的開幕節目。展覽將為參觀者帶來雙重體驗，以沉浸式多媒體帶領參觀者穿越時空，探索名畫《蒙娜麗莎》，並精選來自法國及意大利多間文博機構的藝術珍品，展現文藝復興輝煌時代。這也是馬會連續15年支持法國五月藝術節。



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展覽開幕典禮周四（4月30日）舉行，文化體育及旅遊局局長羅淑佩致辭時表示，不容置疑這個展覽是今年法國五月藝術節的亮點。透過沉浸式的體驗，加上由著名博物館和文博機構借來的頂尖作品，參觀者可走進畫框，在經典作品中注入新動力。展覽把《蒙娜麗莎》帶到眼前，為參觀者提供一個與藝術互動的獨特機會。

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馬會董事孔思和致辭時稱，是次展覽揉合數碼與實體藝術，帶來前所未有的跨界別體驗，融合數百年的文化傳承，並在最後部分呈現亞洲藝術家的視野，築起連繫東西方文化的橋樑。

馬會支持是次展覽和獨家贊助「賽馬會社區拓展藝術教育計劃」，反映馬會致力於培育人才、推動藝術欣賞及本地文化發展。同時配合國家《十五五規劃綱要》中，明確支持香港發展成為中外文化藝術交流中心的願景。

多數展品首次在港展出 包括4幅達文西親跡素描和筆記

項目展出法國羅浮宮博物館及大皇宫沉浸式展覽館特別為香港製作的多媒體節目，由《蒙娜麗莎》親自以獨白方式，娓娓道來那抹神秘微笑背後引人入勝的故事。

另有多項由法國國家文藝復興博物館、意大利昂布羅修藝術博物館及大皇宮國家博物館聯盟為香港精心策劃並借出的珍貴展品，大部分更是首次在香港展出，包括4幅達文西的親跡素描和筆記，以及同期其他藝術大師的作品，如原創雕塑、畫作與版畫等。

設互動裝置及趣味遊戲 呈現亞洲藝術家視野

此外，展覽會透過互動裝置、趣味遊戲，以及沉浸式攝影場景，讓觀眾身臨其境，帶領參觀者從嶄新角度認識和欣賞《蒙娜麗莎》這幅經典名作，引領觀眾探索文藝復興時期的遠見與創新精神。

場內亦會展出香港文化博物館3件精選館藏，以及內地藝術家徐累的繪畫，呈現亞洲藝術家的視野，同時帶出十四世紀歐洲的文化帶來的影響力，讓展覽得以貫通東西方。