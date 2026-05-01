五一好去處｜留港可以去邊？六合彩展、青衣戲棚、莫奈真跡一文看

五一黃金周今日（1日）展開，本港五天工作制僱員連同周六和周日共有三日假期。若要留港消費可以去邊？六合彩第三代攪珠機哪裡看？莫奈《睡蓮》真跡何處有？留港好去處，一文看清。



馬會在中環大館舉行展覽，展出珍貴六合彩文物，並設有模擬攪珠室，展出在2010年退役的第三代攪珠機，供參觀者拍攝即影即有照片。

展覽設紀念品店，優先發售六合彩50周年紀念商品。（馬會提供）

五一好去處｜中環大館六合彩50周年展覽

「大家喺電視機螢光幕都會見到一部六合彩攪珠機，1至49號嘅彩色號碼球已經由下至上、左至右順序排列好。」這個畫面相信港人一定在電視機前見過，不過今日起至5月10日可以近距離一睹其真身。

適逢六合彩50週年，馬會在中環大館舉行展覽，展出珍貴六合彩文物，包括最早期的彩票等，並設有模擬攪珠室，展出在2010年退役的第三代攪珠機，供參觀者拍攝即影即有照片。展覽免費入場，毋須預約。

日期：2026年5月1日至10日 (星期五至日)

地點：中環大館複式展室

時間：早上11時至晚上7時



五一好去處｜時代廣場「YouTube Music Nights」頭炮

銅鑼灣時代廣場因人流感沙，近期被稱為「遺址」，不過在5月周末及假日，時代廣場將舉行11場「YouTube Music Nights」現場音樂演出，吸引人流。首場5月1日下午5時至6時舉行，演出者有CY Chan 陳宗澤、Jessica Chan 陳苡臻、Sabrina Cheung 張蔓莎。

時代廣場會5月舉行11場「YouTube Music Nights」現場音樂演出。

時代廣場呈獻：五月「YouTube Music Nights」音樂盛會

日期：2026年5月1日至31日 (指定日子)

演出時間：下午5時至6時

地點：銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

觀賞區開放時間：將於活動當日中午12時至晚上8時開放



時代廣場五月「YouTube Music Nights」音樂盛會表嘉賓。

五一好去處｜廉政公署展覽推音樂主題活動

位於北角渣華道廉政公署總部的一九七四咖啡廳及展覽廳，開業一年半已成為內地訪港旅客的熱搜，新春期間聯乘東岸坂道，訪客人數創新高紀錄。五一黃金周將至，一九七四咖啡廳計劃再接再厲，推出音樂主題活動，以旋律和歌詞帶出半世紀的反貪理念。

咖啡廳將舉辦名為「留聲．印記」的展覽，展示廉署多年來以音樂傳遞誠信的歷程，集齊當年歌手為廉署活動演唱的歌曲，以及當年的珍貴相片、黑膠唱片、卡式錄音帶和CD，包括張學友、陳慧琳、楊千嬅、古巨基、陳曉東、成龍、鍾鎮濤、鄭欣宜等。

咖啡廳又特別邀請無伴奏合唱（A Cappella）組合及Busking（街頭表演）表演者，5月1日起分不同時段在咖啡廳現場Busking 及A Cappella 表演。

五一好去處｜歷史博物館陝西隋唐文明展 展國家一級文物

香港歷史博物館即日至8月24日舉辦「香港賽馬會呈獻系列：長安萬象 — 陝西隋唐文明展」，展出165件來自陝西及香港藏品，其中包括18件（套）國家一級文物。展覽設教育互動區，透過沉浸式虛擬實境及擴增實境體驗，重現唐代壁畫中的馬術及馬球場景。

適逢丙午馬年，展覽特設馬文化主題內容，包括與馬球、舞馬、狩獵、出行騎乘、戰馬相涉的唐代陶俑、馬具和馬飾等珍貴的歷史文物。教育互動區則透過沉浸式虛擬實境及擴增實境體驗，重現唐代壁畫中的馬術及馬球場景。展覽亦提供免費團體導賞服務予學校、慈善團體及非牟利機構。

五一好去處｜周大福珠寶廣東道旗艦店 展值半億黃金銀杏樹

周大福珠寶位於尖沙咀廣東道的香港全球首家旗艦店，近日在入口豎立一棵高2.1米銀杏樹，是由「含金量」近半億元的黃金打造而成，樹上懸掛着約3,500塊純金打造的銀杏葉樹。集團指，黃金銀杏樹於2016年完成製作，重量約40公斤，由近50位工匠耗時總共近6萬小時打造而成。

旗艦店入口處為品牌典藏館，呈現周大福珠寶自1929年起近百年的發展歷程。兩邊放了數十款、各由數十兩黃金打造而成的金器，必看的有依2004年雅典奧運跨欄金牌得主劉翔腳型打造的金跑鞋；2015年米蘭世博會二十四節氣金郵票，壽星公公及壽星婆婆等，全部由打金師傅人手打造。典藏館也有展示各款工具，包括鑲嵌、平咀鉗、秤等。

周大福珠寶設於廣東道全球首家旗艦店，入口豎立一棵黃金銀杏樹，約值半億元，周一吸引不少人打卡。（倪清江攝）

五一好去處｜黃大仙祠財神誕2026

五一黃金周想求財神爺助你發財？適逢財神誕，嗇色園黃大仙祠財神宮將於5月1至10日舉行活動，現場有「財神誕」主題打卡位、「祈願銅錢」裝置等特色區域。黃大仙祠又推出免費祈福活動，包括「聚寶盆撈元寶」，於財神宮請領單張金箔即可獲贈琉璃聚寶盆（小）一個；請領「五路財神」金箔套裝可獲贈琉璃聚寶盆（大） 一個。

日期：2026年5月1日至10日 (星期五至日)

地點：嗇色園黃大仙祠財神宮及月老廣場

時間：8:00至16:30



五一好去處｜青衣戲棚

葵青戲棚傳統文化節2026由即日起至5月2日以及5月17至21日舉行。活動將分別慶祝「真君誕」及「天后誕」兩個傳統節日，在傳統工藝搭建的竹製戲棚內，上演傳統文化表演節目，同時在場內設立50多個特色攤檔，售賣各種特色小食及傳統手工藝品，如麵粉公仔、繩結、剪紙等，讓市民感受傳統文化的深厚氣氛。

活動日期：

第一期（配合「真君誕」）：即日至5月2日

第二期（配合「天后誕」）：2026年5月17日至21日

地點：青衣體育會運動場（青衣青綠街38號）

特色攤檔：13:00-23:00／粵劇日戲：14:00-17:00／粵劇晚戲：19:00-23:00

費用：免費入場



五一好去處｜《九龍城寨之圍城》電影場景展

榮獲香港電影金像獎「最佳電影」的《九龍城寨之圍城》，早前在機場、AIRSIDE商場等舉行展覽。展覽最新在九龍城寨原址，即現時的九龍寨城公園舉行，有多達50個電影場景，並將結合大型投影技術，帶觀眾跨時間沉浸式體驗城寨環境，讓參觀者感受飛機低飛時，掠過城寨的真實感。

地點：九龍寨城公園

＊展覽視乎現場情況實施人流管制，入場人士或須現場領籌入場。



五一好去處｜海港城Bandai Namco動漫展

Bandai Namco動漫展即日至5月5日在尖沙咀海港城舉行。活動以五套人氣動漫《機動戰士高達》、《海賊王》、《塔麻歌子》、《超人》及《龍珠》為主題，特設5米高RX-78-2高達、6米海賊船等打卡位。現場亦有限定店及收集印章活動，涵蓋模型、精品及收藏品等。

日期：即日至5月5日

時間：10:00-22:00

地點：香港九龍尖沙咀廣東道3-27號



五一好去處｜香港藝術館中外園林藝術展 有莫奈《睡蓮》真跡

《園美生活——中外園林藝術》展即日至7月29日於香港藝術館舉行。展覽匯聚北京故宮博物院、美國芝加哥藝術博物館、法國凡爾賽宮及香港藝術館館藏，包括莫奈《睡蓮》真跡、明代吳門大師文徵明的作品。此外，展覽亦配備乾隆皇帝、法國國王路易十四、莫奈和張大千的「語音導賞」及「一園一故事」的互動裝置，結合科技，重新演繹不同著作所描繪的場景。

地點：九龍尖沙咀梳士巴利道10號 香港藝術館二樓專題廳

時間：10:00至18:00（周四休館）／周六、日及公眾假期為10:00至21:00

日期：即日至7月29日



五一好去處｜太古廣場《穿 Prada 的惡魔2》主題裝置

經典時尚電影《穿 Prada 的惡魔》相隔20年推出續集。由即日至5月17日，太古廣場特設《穿 Prada 的惡魔2》打卡裝置，有高近兩米的巨型紅色高跟鞋，還有戲中雜誌《Runway》接待處、時尚女王Miranda的辦公室等經典電影場景。

地點：香港島金鐘金鐘道88號（太古廣場）

時間：10:00至22:00

日期：即日至5月17日



五一好去處｜香港文化博物館「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」展覽

香港文化博物館5月1日起舉行五月藝術節「邂逅蒙娜麗莎．文藝復興的再現」免費展覽。展覽融合巴黎羅浮宮博物館與大皇宮沉浸式展覽館共同創作的《邂逅蒙娜麗莎》沉浸式旅程，以及多國博物館精心策劃的《文藝復興的再現》部分，透過六個沉浸式展示，包括全景式肖像及風景投映、多媒體互動裝置以及沉浸式攝影場景等，讓大家走進《蒙娜麗莎》的世界。

日期：5月1日至7月27日

時間：10:00至18:00

地點：香港文化博物館一樓專題展覽館3-5

