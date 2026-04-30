五一北上︱取消酒店訂房扣全額訂金屬霸王條款　律師教四招維權

不少港人在五一假期北上旅遊。然而，每逢旅遊旺季，內地酒店的退訂糾紛往往集中發生。據內地消費者反映稱，有酒店設有「預訂30分鐘後不可取消」或「退訂扣全款」等規定，又或事後取消被要求扣除60%房費作為違約金。



內地法律界人士指出，此類條款屬於典型的「不公平格式條款」，也就是俗稱的「霸王條款」。若遇此類糾紛，可通過協商、平台介入、12315投訴等途徑維護自身權益，切勿默認「白紙黑字就一定要認」。



內地五一長假期將至，不少港人計劃北上旅遊。（新華社）

內地消費者反映稱，有酒店設有「預訂30分鐘後不可取消」或「退訂扣全款」等規定。（新華社）

天氣不佳改行程 遭索六成違約金

據《澎湃新聞》報道，來自廣東的孫小姐（化名）原計劃五一期間前往桂林，她4月25日在網上平台訂了兩個房間，一間710多元（人民幣，下同），一間790餘元。然而考慮到五一當天桂林極大可能下雨，孫小姐決定取消行程，但沒想到酒店強硬拒絕，要求扣除60%房費作為違約金。

孫小姐認為扣除60%房費非常離譜，且訂單頁面僅標示「30分鐘後不可取消」，並未清楚列明違約金比例。事件經多次交涉並投訴至消費者投訴平台，最終酒店讓步但還是扣除600元的違約金。

事實上，在消費者投訴平台和小紅書上，類似的酒店預訂退訂投訴屢見不鮮，不少消費者反映即便提前提前3天、7天甚至14天取消訂單，仍被扣除30%至60%不等的違約金。

法律人士：酒店單方面條款極具爭議

針對此類亂象，多位內地律師接受訪問時指出，酒店單方面設定的硬性條款在法律上極具爭議。北京宜度律師事務所律師喬冬冬指出，即使消費者違約取消訂單，酒店扣除違約金的比例通常以實際損失的30%為上限，另外消費者可主張退還約70%-80%的房費。

北京天斗律師事務所主任梁宏剛強調，法律上違約金若超過實際損失的30%，一般會被判定為過高，法院有權調低。商家若要主張高額違約金，必須舉證證明其因取消訂單產生的「實際損失」。

廣州：預訂後不予退款屬霸王條款

最高人民法院曾發佈典型案例：一名消費者因買不到車票，未能及時入住酒店，在預訂酒店兩小時後申請退訂。法院最終判定，酒店具備合理再銷售條件，若執行「不可取消」條款屬不合理加重消費者責任，最終判決酒店退還1000元（原房費1281元）。

此外，廣西、貴州等地監管部門亦已出台指引，明令禁止「預付款不退」等不合理行為。廣州市市場監管局更明確認定「無論任何情況都不予退款」屬於違法條款。

法律人士教四招維權

宜度律師事務所律師喬冬冬梳理了四步清晰的維權路徑：

1.先行協商： 明確告知商家該條款屬於「無效格式條款」，僅同意支付合理損失。

2.平台介入： 要求平台介入，平台對商家違規行為負有監管責任。

3.官方投訴： 撥打內地政府熱線12345或12315向市場監管部門投訴舉報。

4.保留證據，向法院提起訴訟：協商投訴均無效的，可向法院提起訴訟。此類案件訴訟金額小、法律依據明確的話，消費者勝訴概率較高。