政府擬規管彈珠機後現「放機潮」？有店主棄機轉行　料多同行離場

近年彈珠機店開至成行成市，同一商場可能至少有10間，即使是大街小巷，也少不了它們的身影。玩家只需用力拉彈簧，將內裹鋼珠發射至得分洞，便可贏得更多鋼珠及積分卡，部份店家更會在獎品櫃放入貴價禮品作招徠，吸引人玩完再玩，惟有關玩法可能暗藏非法賭博危機惹爭議。政府早前提出修例，加強規管彈珠機及夾公仔舖，要求場主為場內所有裝置申領牌照，此後，市面有愈來愈多彈珠機店結業，網上討論區亦出現大量低價放售彈珠機的帖文，似乎出現「放機潮」。



有彈珠機店老闆於兩年前投資20萬購買裝置，稱現時店舖人流已較高峰下跌至少三分二，他認為，修例後或需再投資一筆，用以更換禮品之用，預計大批同行會因此結業，他亦會放棄彈珠機，決定做回老本行。另有店主打算減少彈珠機數量，遂以800元低價放售原價3800元的彈珠機，待觀察修例後的狀況，再作打算。



彈珠機玩家需在機台放入至少5粒彈珠，按下開始按鈕，螢幕會隨機搖出中獎倍數，若鋼珠成功射入機台內的發光的位置，機台會跑出相應的彈珠數目及積分卡。（鄧倩螢攝）

彈珠機玩家需在機台放入至少5粒彈珠，按下開始按鈕，螢幕會隨機搖出中獎倍數，若鋼珠成功射入機台內的發光的位置，機台會跑出相應的彈珠數目及積分卡。（鄧倩螢攝）

彈珠機玩家需在機台放入至少5粒彈珠，按下開始按鈕，螢幕會隨機搖出中獎倍數，若鋼珠成功射入機台內的發光的位置，機台會跑出相應的彈珠數目及積分卡。（鄧倩螢攝）

走過彈珠機店門口，輕快的音樂讓人瞬間止住腳步，往內一看，不少人在遊戲機前坐下，他們手拉彈簧，務求將內裹的鋼珠，精準發射至得分洞。彈珠機的遊戲規則簡單，每局需要投入至少5粒鋼珠，按下開始按鈕，螢幕會隨機搖出中獎倍數，若鋼珠成功射入機台內的發光位置，機台會跑出相應的彈珠數目及積分卡。這些積分卡可在店內兌換不同價值禮品。

20元可購買50粒彈珠。（鄧倩螢攝）

20元可購買50粒彈珠。（鄧倩螢攝）

彈珠機涉賠率元素，當局關注有關活動或涉賭博成份，會使人沉迷。（鄧倩螢攝）

不過，當局關注有關活動或涉賭博成份，會使人沉迷，擬修例規管彈珠機舖。政府近月向立法會提交文件，擬解除以公眾娛樂場所牌照為「組織及經營有獎娛樂博彩遊戲」必要前提，讓牌照處可直接根據遊戲裝置性質，向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照，毋須相關處所先取得公眾娛樂場所牌照，從而更有效地在賭博層面進行規管。消息一出，大量店家在社交平台低價放售彈珠機。

大量店家在社交平台放售彈珠機。（Facebook截圖）

大量店家在社交平台放售彈珠機。（Facebook截圖）

夢洲樂園老闆李先生（鄧倩螢攝）

彈珠機店老闆放棄原本業務「跟風」開店 投資20萬元購買裝置

李先生以「夢洲樂園」之名，分別在九龍城啟德及土瓜灣擁有兩間彈珠機及夾公仔機店。他原本做銷售電子商品生意，見彈珠機及夾公仔店成行成市，遂放棄原有業務，兩年前跟隨潮流開店，單是購買相關裝置已花費20萬元。他說，選擇開店的兩個地區都是民生區，租金較便宜，希望能做街坊生意。以九龍城店為例，店內設有拼多多自提點，他期望吸引取貨的客人停下腳步來玩。

夢洲樂園九龍城店設有拼多多自提點，期望吸引更多人流。（鄧倩螢攝）

夢洲樂園九龍城店的獎品櫃，目測價值最高的獎品是HONOR Pad X8a平板電腦，根據豐澤網站，價格為999元，惟李先生受訪時稱，該產品的價格僅為300元。（鄧倩螢攝）

夢洲樂園九龍城店的彈珠機旁設有禮品櫃，含有水樽、零食、電風扇等獎品。（鄧倩螢攝）

店主嘆彈珠機熱潮已成過去 人流大跌三分之二

九龍城店內的彈珠機旁設有禮品櫃，內裹放有水樽、零食、電風扇等獎品，目測價值最高的是HONOR Pad X8a平板電腦，根據豐澤網站，價格為999元，惟李先生受訪時稱，該產品的價格僅為300元。他表示，現時九龍城店的人流已較高峰時下跌至少三分之二，認為是彈珠機熱潮已經過去所致，加上較貴的禮品才有吸引力。他強調只想「賺下啲開心錢」，不想犯法，故不打算「升級」獎品。

夢洲樂園老闆李先生表示，早已預料到彈珠機行業的周期短。（鄧倩螢攝）

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早知行業周期短 贊成政府立法規管 免未成年人上癮

李先生說，早已預料到彈珠機行業的周期短，本是想在日本經營相關業務，但因有阻滯才在香港嘗試營運。他又透露，轉型皆因「始終香港啲零售都比較轉移咗去其他地方，咁我哋咪嘗試吓去做娛樂嗰方面發展囉」。對於政府擬修例規管彈珠機，他認為監管的想法十分正確，「因為冇監管，咁你有機會令到啲18歲以下嘅細路仔（上癮），因為佢哋唔知呢個會有嗰種上癮嘅感覺。」

不過，李先生指出，旺角等人流較多的地區，因租金較貴，會利用較貴的獎品吸引玩家，預計修例後，「我諗成個旺角（彈珠機店）應該都，啲(獎品)貨要換過晒啦。」談及將來的打算，他預計不會再續租啟德店的舖位，土瓜灣店則會改作其他業務用途。他又指，政府由明年起規定特定處所必須加裝電弧故障偵測裝置，他擁有相關執業牌照，打算重操舊業。

因為佢未落嚟嘛嗰法例，咁萬一真係要改嘅，好大變動嘅，咁我哋要投資一筆。然之後我哋又唔係經營一啲高消費、高回報嘅生意，我哋只不過係畀人夾吓零食、擺吓貨賺個開心錢都未必夠交租、人工㗎嘛！ 夢洲樂園老闆李先生

有店主以800元放售彈珠機，其店舖位於荃灣一商場。（香港01攝）

政府修例帶來經營未知數 有店主低價放售彈珠機 縮規模待觀察

就在政府提出修例規管彈珠機後，網上的彈珠機討論區亦出現「放機潮」，近月幾乎每隔一、兩日便有店主發文，大多以數百元低價放售彈珠機，甚至有店主表明已結束營業，但求提早找到有心人清走該些彈珠機，索性免費讓人來自取。

記者以買家身份聯絡到其中一位放售彈珠機的賣家，其店舖位於荃灣一個商場，以800元放售每部彈珠機。該名老闆表示，會放售店內七至八部彈珠機，貨倉內仍有十多部存貨。他透露，本以為可以長做，在數月前以3,800元購買質素較好的鐵箱機，較一般木箱機價格貴逾兩倍。

他提到，來玩彈珠機的人多，但修例為經營帶來未知數，「即係佢每一鋪唔可以超過5蚊，其實都好難定義，你5蚊嘅意思，間間舖頭出啲珠（價錢）都唔一樣。」他說，無打算因此放棄業務，但會縮少規模「睇下咩環境先」。

位於荃灣荃昌中心的彈珠機店老闆表示，打算減少彈珠機的數目，但未有結束經營的打算。（香港01攝）

葵廣彈珠機泛濫 一個月4間變27間店 修例或令同行退卻減少競爭

該名老闆說，本身另有一間店設在葵涌廣場，是同一商場第五間營業的彈珠機店，但早在數個月前已轉變為夾公仔機店，「葵廣太誇張啦，我由入去得四間，突然間一個月變到27間」。他說，選擇在荃灣開店皆因鄰近多間補習社，可吸引學生光顧。展望未來，他說，荃灣分店日後會以夾公仔機為主，僅會擺放4至6部彈珠機，「如果你做小朋友場，其實呢啲（公仔）點都唔會賣300蚊。」

該店主又指，以往彈珠機店入門門檻比較低，所以有不少人跟風入行開店，但若政府提出修例，可能會令部份同行覺得受制肘而卻步，他希望能趁這段時間觀望一下，亦可待多些同行退場，減少競爭。