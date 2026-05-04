政府擬修例規管夾公仔機及彈珠機舖　向裝置發有獎娛樂遊戲牌照

政府現時正檢視針對有獎娛樂遊戲牌照的規管模式，擬加強對「夾公仔機」及彈珠機店舖的規管。根據立法會民政及文化體育事務委員會文件，當局擬修改《賭博條例》，以便牌照處可直接向個別遊戲裝置發出「有獎娛樂遊戲牌照」 。



新措施規定持牌人須於處所入口張貼顯眼告示，並考慮加入防沉迷警告等發牌條件 ，以便提高以進一步提高持牌裝置的辨識度。



政府現時正檢視針對有獎娛樂遊戲牌照的規管模式，擬加強對「夾公仔機」及彈珠機店舖的規管。

高等法院2022年裁決令夾公仔機舖免取公眾娛樂場所牌照

在現行制度下，擁有公眾娛樂場所牌照是取得有獎娛樂遊戲牌照的前提 。然而，高等法院於2022年裁定，一般「夾公仔機」並不符合《公眾娛樂場所條例》中關於「娛樂」的定義，因此現時一般夾公仔機店舖毋須領取公眾娛樂場所牌照，不受相關制度規管。

指彈珠機可能涉及博彩元素 或會令人沉迷 需納入規管

近年市面出現如彈珠機等新興有獎遊戲 。當局稱留意到部分店舖的經營模式，未必符合有獎娛樂遊戲牌照規定規定，可能對參與者（當中包括青少年）造成負面影響 。由於相關活動可能涉及博彩元素或會令人沉迷，政府認為應將相關設施納入規管範疇 。

政府現時正檢視針對有獎娛樂遊戲牌照的規管模式，擬加強對「夾公仔機」及彈珠機店舖的規管。(資料圖片 / 李家傑攝)

修訂發出有獎娛樂遊戲牌照 處所無需先取得公眾娛樂場所牌照

政府建議，解除以公眾娛樂場所牌照為「組織及經營有獎娛樂博彩遊戲」必要前提，讓牌照處可直接根據遊戲裝置性質，向個別裝置發出有獎娛樂遊戲牌照，而無需相關處所先取得公眾娛樂場所牌照，從而更有效地在賭博層面進行規管 。

政府現時正檢視針對有獎娛樂遊戲牌照的規管模式，擬加強對「夾公仔機」及彈珠機店舖的規管。（資料圖片/陳葦慈攝）

入口當眼處須張貼獲發牌告示 擬要求加沉迷成癮警告

在加強行政規管方面，當局將施加特別發牌條件，要求持牌人在處所入口當眼處張貼告示，清楚說明該處所內的裝置已獲發牌，以提高持牌裝置的辨識度 。同時，政府亦會考慮配合法例修改而加入其他牌照條件，對持牌裝置作出規定或要求，例如加入有關沉迷成癮的警告 。

近年彈珠機在港成行成市，如其營運涉及提供獎品，須根據《賭博條例》領取有獎娛樂遊戲牌照。（資料圖片/陳葦慈攝）

此外，政府留意到相關的牌照費用自2000年起未有調整 。因此，當局會考慮按照「收回成本」的原則，一併研究相關牌費是否需要作調整 。政府強調，法例制訂的政策目標旨在於保障公眾安全、讓公眾適度享受活動帶來的樂趣、以及便利營商三者之間取得平衡 。