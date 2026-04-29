夾公仔機彈珠機變相賭博惹關注　民青局︰牌照規管下月諮詢立法會

夾公仔機和彈珠機店舖近年在香港大街小巷湧現，熱潮席捲全港，惟部份店舖疑提供禮品兌換或私下回購等方式，以逃避當局規管，令社會關注是否變相成為另一種賭博模式。保險界議員陳沛良向政府質詢，民政及青年事務局局長麥美娟今日（29日）書面答覆指，過去5年共接獲20宗舉報夾公仔機的個案，涉及懷疑有非法賭博元素，均已交予警務處跟進，而政府正檢視有關「有獎娛樂遊戲牌照」的規管事宜，包括夾公仔機，將於下月諮詢立法會相關事務委員會。



2021年至2025年，共接獲20宗舉報個案，涉及懷疑有非法賭博元素的夾公仔機，相關個案均已轉交警務處跟進。（資料圖片）

牌照事務處過去5年接20宗舉報夾公仔機 涉及懷疑有非法賭博元素

保險界議員陳沛良在立法會大會中，提出有關規管夾公仔機和彈珠機的質詢，民政及青年事務局局長麥美娟今日書面答覆指，民政事務總署轄下的牌照事務處過去5年，即2021年至2025年，共接獲20宗舉報夾公仔機的個案，涉及懷疑有非法賭博元素，相關個案均已轉交警務處跟進。警務處沒有備存涉及夾公仔機店鋪懷疑涉及非法賭博的其他相關數字。

2021年︰5宗

2022年︰2宗

2023年︰6宗

2024年︰5宗

2025年︰2宗



保險界議員陳沛良提出有關規管夾公仔機和彈珠機的書面質詢。（資料圖片）

海關過去5年接449宗舉報公仔機涉嫌違反《商品說明條例》 共5人被捕

麥美娟表示，海關在過去5年共接獲449宗舉報個案，涉及夾公仔機涉嫌違反《商品說明條例》，當中檢控個案共4宗，涉及條例有關「為售賣或任何商業或製造用途而管有應用偽造商標的貨品」的罪行，海關共拘捕5人，並於11間店鋪內檢獲共49部夾公仔機，最終3宗個案被定罪，判刑為社會服務令或監禁緩刑。

個案分類／21年／22年／23年／24年／25年

舉報個案︰18宗／16宗／86宗／158宗／171宗

檢控個案︰0宗／0宗／1宗／2宗／1宗

定罪個案︰0宗／0宗／1宗／2宗／0宗



民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片／梁鵬威攝）

是否需申領「有獎娛樂遊戲牌照」視乎實際營運情況

麥美娟又指，根據《賭博條例》，經營有獎娛樂遊戲須領有「有獎娛樂遊戲牌照」，營運方如要領取有獎娛樂遊戲牌照，須先取得《公眾娛樂場所條例》下的公眾娛樂場所牌照。

一般而言，若彈珠機店的營運涉及提供獎品，應領取相關牌照，並在營運期間遵守相關發牌條件。牌照處會按機制處理申請及相關查詢，並在申請人滿足相關發牌條件後批出牌照。至於個別處所是否需申領「有獎娛樂遊戲牌照」，要視乎處所的實際營運情況。

若有任何違反有獎娛樂遊戲牌照條件的情況，牌照處在核實情況後會就相關情況作出跟進，例如發出警告、吊銷牌照等。現行的《條例》已明確指出任何未經批准的賭博活動，除在法例中列明的情況下，均屬違法。

海關在過去5年共接獲449宗舉報個案，涉及夾公仔機涉嫌違反《商品說明條例》，當中檢控個案共4宗。（資料圖片）

警務處負責巡查及執法工作 積極跟進各類非法賭博投訴

陳沛良提到，政府早前回應議員質詢時表示，若彈珠機店鋪的營運涉及提供獎品，應領取「有獎娛樂遊戲牌照」，其中一個發牌條件為「不得提供現金獎」，但據悉有彈珠機店鋪以禮品兌換和私下回購等方式兌現獎品以逃避規管。

麥美娟指出，與《條例》有關的巡查及執法工作由警務處負責，包括調查懷疑違反《條例》的彈珠機店鋪進行調查，並在有需要時徵詢相關部門意見。警務處也一直積極跟進所有經不同渠道轉介的各類非法賭博的投訴，且會調派人員進行巡查、調查、搜證等行動。

政府正檢視有關「有獎娛樂遊戲牌照」的規管事宜，包括夾公仔機，將於下月諮詢立法會相關事務委員會。（資料圖片）

「有獎娛樂遊戲牌照」規管事宜下月諮詢立法會

麥美娟提醒，為提升資訊透明度，牌照處現時已將持有一年有效期「有獎娛樂遊戲牌照」處所的資料，上載到牌照處的網站供公眾查閱。同時政府正檢視有關「有獎娛樂遊戲牌照」的規管事宜，包括夾公仔機，將於下月諮詢立法會相關事務委員會。