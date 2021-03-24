新冠肺炎｜增10宗確診　55歲送貨男染疫　上門組裝傢俬10戶須檢疫

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-24 17:39

新冠肺炎疫情持續，本港今日（24日）新增10宗確診個案，當中4宗為本地感染個案。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上指，新增1宗源頭不明個案為一名55歲男子，任職送貨員，曾於傳染期到約10戶家庭組裝傢俬，入屋逾10分鐘，涉及約10多人要送檢疫。

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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君於疫情記者會上指，4宗本地感染個案中，有1宗為源頭不明個案。無源頭個案為一名55歲男子，是一名送貨員，公司於葵青和豐工業中心。他於3月17日感到不舒服，有肌肉痛，於3月22日由家人代為交樣本。而患者居住的黃埔花園3期6座翠楊苑需要納入強檢公告。

他曾於3月13日至22日送貨到20戶，涉及地區包括灣仔、元朗、西貢、大埔等， 張竹君指他全港都有去。他不是每日也有送貨，部份日子約有1至2戶，大部分只放低貨件會走；惟於10戶家庭曾留下組裝傢俬，入屋時間介乎10至60分鐘，涉及約10多人要送檢疫。張竹君指，雖然雙方都有戴口罩，但家居環境不是很大，擔心同場即使有戴罩有可能傳染，故將該10戶家庭送往檢疫。

張竹君指，確診送貨員的公司為自己開設，只有他、家人及司機，辦公室只是一間房，由於所有人已送檢疫，不需要強制檢測。而他於潛伏期曾與幾位朋友食飯，不是大型活動，而他們亦需要送往檢疫。

現無源頭個案的黃埔花園翠楊苑（第3期）第6座內設通告，公告指按政府要求，3月11日至3月24日期間曾身處大廈超過兩小時的人士，包括但不限於住客、訪客、工作都必須於3月26日前完成強制檢測。大廈保安又向住戶發放相關資料，提醒住客可到鄰近位於土瓜灣體育館的社區檢測中心進行檢測，或交回深喉唾液樣本包到就近的大環山游泳池收集處。

「Ursus Fitness」感染群組新增1宗確診個案，為顧客的密切接觸者，現時「Ursus Fitness」感染群組共有151宗確診個案，包括94名顧客、8名職員及49名密切接觸者。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君交代疫情發展。（羅君豪攝）

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