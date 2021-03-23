新冠肺炎｜調查：疫情困擾近半受訪青年感孤獨　七成人精神受困

撰文： 袁澍 最後更新日期： 2021-03-23 13:37

疫情反覆持續超過一年，青年經歷長時間的在家學習及家居抗疫，出現不同程度的抗疫壓力，影響身心健康。香港青年協會「uTouch網上青年外展服務」今天（23日）公布「青年孤獨感」調查。調查發現，在受訪的2,790名本地青年中，四成七受訪者「感到孤獨」；而在青年自評量表中，近七成受訪者出現不同程度的精神困擾狀況，情況值得關注。

香港青年協會公布「青年孤獨感」調查。（受訪者提供）

青協「uTouch網上青年外展服務」於今年1月至2月期間，以便利抽樣形式進行網上問卷，成功訪問2,790名12至24歲青年。結果發現，有77.2%受訪青年不抗拒獨處，卻有47.7%「感到孤獨」， 58.8%甚至「覺得沒有人真正明白自己」。調查並使用了「一般健康量表」了解青年的精神狀況，發現有69.7%已經出現精神困擾，當中20.8%正承受住極大的精神及情緒困擾。

至於令青年感到孤獨原因，調查指主要是「別人不明白我的處境」（72.3%）、「沒有可傾訴的對象」（68.2%）及「缺乏朋友」(54.4%)。研究同時亦顯示青年較常以「影視娛樂」（62.2%）、「使用/ 瀏覽社交平台、討論區等」（55.9%）及「電動遊戲」（54.8%）等為主要排解孤獨的方法。

▼疫情反復 3月4日起社交距離措施延長▼

+ 12 + 12 + 12

疫情期間長時間在家學習或工作，青年面對面結交朋友的機會大幅減少，在缺少實體課堂互動或課外活動的情況下，部分性格較內向或被動的學生較難結識新朋友。徐小曼建議當青少年遇到壓力或情緒困擾，應尋求協助，嘗試主動建立、擴闊及維繫社交圈子；否則當長期缺乏有意義的連結，除了令自己進一步退縮，同時也對精神健康構成更大風險。

青協「uTouch網上青年外展服務」於2020年1至12月期間，為3,104名青年提供輔導服務，當中與「情緒困擾」及「人際關係」相關的求助分別是742宗及643宗，當中有求助人是文憑試重讀生，面對壓力時父親未能了解其感受，令她經常感覺自己孤單一人，「一天都無法和父親說一句話」，而疫情下亦難喝朋友相約傾訴，她開始覺得自己不被理解，不再出席朋友聚會。

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

青協「uTouch網上青年外展服務」隊長朱香雄表示，從前線網上社工觀察，不少青年使用社交媒體及平台與陌生人傾談，以緩解孤獨，但當發現大家想法不同，難以溝通時，反而強化了「沒有人明白自己」的想法，繼而加重了孤獨感，甚至窒礙了與他人建立關係的信心，造成惡性循環。

「uTouch網上青年外展服務」將會在4月開始，舉辦一系列與青年孤獨感及情緒有關的活動，如藝術治療、戲劇治療、正念與藝術介入手法等工作坊。而「uTouch網上青年外展服務」將持續透過網上輔導服務及線下支援活動，以回應青少年的孤獨感及情緒支援的需要。