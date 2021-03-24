新冠肺炎．3.24｜復必泰疫苗急煞停　專家料短時間內可重啟接種

撰文： 王潔恩 孔繁栩 黃詠榆 鄭翠碧 鄭秋玲 胡家欣 朱海棋 麥凱茵 歐陽德浩 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-24 23:57

新冠肺炎疫情未息，周三(24日)新增10宗確診，當中6宗是輸入個案，4宗本地個案中，有一宗未知感染源頭。 公務員事務局局長聶德權昨稱，會盡快放寬可以接種疫苗的優先群組，包括全港30歲以下市民。不過，港府今日公布暫停BioNTech復必泰疫苗接種，因為廠方稱涉及藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵（有效期至2021年6月批次 / #210102），有瓶塞少許傾斜。科興疫苗的接種安排則未受影響。

【22:50】政府公布，截至晚上8時，過去24小時增9700名市民接種疫苗，約有8600名市民接種第一劑科興疫苗，另有1,080名市民於政府叫停前，接種了復必泰疫苗。目前累計約412,800名市民已接種第一劑疫苗，其中約261 500名接種科興疫苗，約151 300名接種復必泰疫苗。

此外，截至今日零時零分，過去24小時共有15宗送院個案，其中六宗已經出院，五宗留院觀察，四宗不遵從醫生勸告自行出院。其中，一名54歲女子接種種復必泰疫苗後，感到胸部不適及出現雷諾氏綜合症。她於下午 6 時 46 分被送往瑪麗醫院，情況穩定，經治療後已經出院。

新冠疫苗｜15人接種後送院 打復必泰54歲女出現雷諾氏綜合症

【22:00】警務處公布，一名駐守西九龍總區刑事部的33歲男警員，周一(22日)初步確診新冠肺炎。警務處指該名警員的家人於3月18日確診新冠肺炎，他於同日接受檢測並獲安排接受隔離。該名男警員於3月22日初步證實對新冠病毒病呈陽性反應，而最後一日上班日為3月18日。

然而根據衞生防護中心記者會公布，該名男警今日已確診，而非初步確診個案。他於3月19日已被送檢疫，而其3月20日樣本結果為不確定故入院覆檢，至3月22日樣本陽性，而抗體測試亦是陽性。

西九龍總區刑事部33歲男警染疫 最後上班日為3月18日

【20:20】孔繁毅透露，一名67歲女子於3月14日在荔枝角接種科興疫苗後，出現4宗不同情況，故要每宗匯報的事件獨立評估情況。

新冠疫苗｜50歲女警打針後爆腦血管瘤 孔繁毅：與疫苗沒有關係

【20:05】孔繁毅又指，復必泰今次的事件與安全無關，相信不需要等42日，復必泰疫苗便已可以重啟接種計劃。至於港大正推出「溝針」研究，孔指該項研究是臨床實驗，「唔會就咁推出嚟畀全港市民去試。」

復必泰疫苗暫停｜孔繁毅指瑕疪無損品質 料42日內可解決恢復打針

港府今早（24日）宣布，因應部份復必泰疫苗批次的藥瓶封蓋包裝有瑕疵，即時暫停接種復必泰疫苗安排。（資料圖片/政府新聞處）

【20:00】孔繁毅指，今日委員會開會11份報告及15宗事件，而前述的66歲男子打復必泰疫苗後死亡，暫知死者有「三高」，糖尿病亦嚴重，送院前已無生命跡象，死因要等解剖報告。他又說，環顧過去身故個案，留意到病人有嚴重高風險例如心血管病，相信暫時同心臟病問題有關，但要等報告才決定因果關係。

【19:50】孔繁毅又指，接到9宗面癱事件，全部是男性，當中8宗接種科興，一人接種復必泰，專家員會會繼續留意。此外，一名35歲女子於3月15打復必泰後，出現嚴重過敏反應，包括呼吸急促、心悸，到威爾斯醫院後已於3月18日出院，現已轉介門診跟進。

【19:40】新冠疫苗臨床事件評估專家委員會今舉行會議，專家委員的共同召集人孔繁毅教授和李卓廣醫生於會議後會見傳媒，衞生署助理署長（藥物）陳凌峯亦會出席。

孔繁毅表示，第5宗接種疫苗後死亡個案，即3月2已公布的63歲男子於2月28離世，解剖報告顯示死於急性心肌梗塞致急性肺水腫，無顯示疫苗反應，死因與疫苗接種因果關係不一致。

而3月13日於明愛醫院離世的83歲男子，其死因是心肌梗塞致急性肺水腫，死亡同疫苗無直接關係，但要等解剖報告。而3月13日公布的一名63歲男子死亡事件，因心臟衰竭死亡，與疫苗無直接關係，惟仍要等解剖報告。

至於3月19日公布的66歲男子死亡個案，3月16日曾接種復必泰，本身有糖尿病、高血壓、高血脂，委員會認為未必同疫苗有關，但要等解剖報告。

科興疫苗｜多兩人接種後死亡 死者有長期病 初步認為與疫苗無關

至於一名80歲女子，於3月19日被家人發現在家中不省人事，最後在瑪麗醫院死亡。其後發現她曾於3月17日曾打科興疫苗，本身有心血管問題、心律不正，初步認為同疫苗無直接關係。另專家今日亦接獲一宗通報，是一名60歲男子，今日在家中被發現昏迷，送至仁濟醫院後證實不治，本身有高血壓高血脂。翻查資料於3月11日曾打科興苗，但要多些資料做因果分析。

【19:30】《香港01》記者發現，「安心出行」官網有條文列出，確診者向衞生署上載的出行記錄，將保留最少7年，惟港府過去未有公開交代。

衞生署回覆查詢時表示，出行記錄會視作個案「醫療記錄」一部分，而按法例第599D章亦有賦權予衞生主任，要求提供相關行蹤資料，違例者最高可被罰款10,000元及監禁6個月，換言之確診者無法拒從相關指令。

根據現行做法，政府醫療記錄保存期一般以最少7年為標準，有病人組織認為，對確診者行蹤記錄被長期存檔有保留，認為已超逾收集作追蹤疫情目的，港府有必要向公眾交代。有確診康復者則指，不知悉行蹤需要「記錄在案」。

港府記者會(「安心出行」官網專頁截圖)

安心出行｜港府列確診者行蹤為醫療記錄儲存7年 病人組織促交代

【19:20】BioNTech回覆查詢指，在得知其中一批提供于香港及澳門地區的疫苗中存在少量西林瓶封蓋有關的瑕疵後，已即時暫停了兩地復必泰疫苗的接種，並同時展開調查以了解當中原因。調查範圍包括整個運輸鏈、分包裝以及灌裝生產過程，以至疫苗到達接種中心後的工序。藥廠相信此批疫苗不會對接種人士構成任何安全風險，並已通知香港及澳門相關主管部門暫停所有註射疫苗的接種，直至調查结束。相關批次疫苗未在其他地區供應，而其他批次疫苗產品不受本次調查影響。

【19:10】有政府消息人士解釋，香港的復必泰疫苗有兩個批次，而澳門就只有一個批次，處理方法簡單得多，重申今次並非「嘆慢板」。

復必泰疫苗暫停｜安排惹混亂 政府消息：非嘆慢板 因有兩批次

【19:05】新冠肺炎最大的爆疫群組，為第四波爆發的「歌舞群組」，總共涉及732人。其中一個爆疫舞廳「金儷星鳳凰于飛」因在場人士未按政府要求戴口罩、賓客與觀眾無有效分隔，持牌人被法庭罰款2萬元。

新冠肺炎｜「歌舞群組」金儷星歌舞廳未限人戴口罩 遭罰2萬元

民政事務總署轄下牌照事務處今天（24日）向法院申請發出傳票，向位於九龍旺角金雞廣場三樓一會址（鳳凰于飛）的負責人提出檢控。 (資料圖片／陳正怡攝)

【18:30】麻雀館業界今日（24日）聯同飲食業立法會議員張宇人召開記招，指非法賭檔及酒吧如雨後春筍湧現，業界願意承諾額外推行5項防疫措施，包括強烈建議員工接種疫苗、每7日消毒1次等，希望政府以民為本，盡快讓業界復工復業。有麻雀館職員指，現時積蓄只剩下數千元，生活苦不堪言，「再落去就要食穀種。」

麻雀館停業207日 承諾額外推5項防疫安排 冀政府批准復業

【16:45】張竹君解釋，今次未知源頭的個案，在傳染期曾入屋逾10分鐘的住戶，雖雙方有戴口罩，但仍要檢疫。至於放低貨物就走的住戶，風險與平日去街買東西相若，「但穩陣起見已通知相關人士要做檢測。」

印度航空AI1310同日5確診須停飛 港累計116宗變種病毒株個案

至於西九龍警察總部2樓要強制檢測，張竹君解釋是一名患者在西九龍警察總部2樓上班，他入住檢疫中心後確診，3月18日是最後上班日，3月20日抽取的樣本不確定，因為其CT值高(病毒量低)所以送院，再化驗幾次樣本後確定陽性，而其3月21日抽取的抗體都呈陽性。他在2樓上班同事都要檢測，但未有詳細數字，患者應是一名警務人員，要再了解有沒有接觸過市民。

強制檢測大廈｜增4個地點 包括黃埔花園翠楊苑、西九警察總部2樓

【16:38】張竹君公布，黃埔花園3期6座翠楊苑、柴灣富景花園7座需要強制檢測，西九龍警察總部2樓、理大包玉剛圖書館亦要納入強制檢測場所。

她又透露，暫錄得10宗以下初步陽性，大部份是輸入個案以及在檢疫中心的URSUS群組個案，暫無未知源頭個案。

劉家獻則指，截至今早9時，過去24小時，有27名病人康復出院，至今累計10963名病人出院。至今有212名確診病人分別在醫管局21間醫院留醫，當中10人情況危殆，8人情況嚴重，病情穩定有194人。

【16:30】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻出席疫情記者會，交代最新情況。

張竹君表示，截至凌晨零時，過去24小時新增10宗確診個案，本地個案有4宗，6宗是輸入個案。10宗新增個案編號：11411-11420。

新增輸入個案中，有3人身上帶有N501Y變種病毒。

4宗本地個案中，有一宗未知感染源頭。3宗有關連的本地個案中，有一人是URSUS群娋的顧客密切接觸者，群組已達151人。

而未知源頭個案中，是一名55歲男子，平日會做送貨工作，其公司在葵青和豐工業中心，他會與另一名職員一起送貨，會上門組裝傢俬。他於3月17日感到不舒服，3月23日最後上班，其住址是黃埔花園3期6座翠楊苑。

新冠肺炎｜增10宗確診 55歲送貨男染疫 上門組裝傢俬10戶須檢疫

張竹君指，患者的同事會送往檢疫中心，3月13日至22日期間，曾送貨予20戶，大部份時間「送低就走」，但部份會留下幫手組裝，暫了解約有10戶有較長時間接觸，「都會送檢疫中心。」

紅十字會調查：逾7成人跟足防疫措施 不足半數受訪者願打疫苗

【16:02】本港新冠肺炎疫情持續，市民抗疫疲勞情況備受關注。香港紅十字會在年1月22日至2月9日透過電話訪問了728名受訪者，近八成同意或非常同意若身體感不適時，會立即求診並接受病毒測試；逾七成受訪者同意或非常同意，自己有跟從政府制定的防疫措施，不足半數同意或非常同意會接種疫苗。

復星復必泰停接種｜已打第一針、預約市民5個須知 更改預約限期

【15:36】新冠肺炎疫苗注射2月底開始，其中BioNTech復必泰疫苗3月10日正式為市民接。惟政府今日（24日）上午10時宣布，今早收到復星實業（香港）有限公司書面通知，由於注意到與批號為210102的復必泰疫苗藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查。港府指，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停復必泰接種。《香港01》整合資料講解五個須知，了解叫停打針原因，以及已預約、已接種第一針的市民如何應對。

現時本港為市民所注射的復必泰疫苗，全部為批號為210102。

復星復必泰暫停｜15萬人已接種第一劑 何栢良︰最遲42日打第二劑

【15:24】本港截至昨晚（23日），已有約150,200人接種第一劑復必泰疫苗。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良表示，按現有資料事故為包裝瑕疵，而非藥物品質或安全問題，相信不會對已接種復必泰疫苗的人士，構成任何影響。另外，按外國臨床數據，在接種第一劑復必泰後，最遲要在第6周即42天完成接種第二劑。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

【15:21】消息指，今日新增約10宗確診。

聶德權承認今早叫停接種復必泰疫苗時有混亂，感「唔好意思」。（歐嘉樂攝）

【15:09】聶德權被問到為何港府早已發現復必泰疫苗包裝有瑕疵，為何要等藥廠叫停才公布。聶解釋，疫苗在中央儲存地方，會視接種中心預約情況安排解凍，一盒盒運到疫苗接種中心，中途未打開。於中心使用期間，需於2至8度雪櫃打開使用，再稀釋及抽5針。中心人員會檢視樽情況，如有瑕疵會棄置不會使用，瑕疵問題於到港前或後出現，需要再調查，不能斷言是抵港後的情況。

而截至下午1時，復必泰疫苗有1080劑已接種。

【14:45】目前有兩批次復必泰供港，聶德權對今早宣布停打針過程有混亂感「唔好意思」。聶說，今早市民打的仍是涉事的批次，但強調目前疫苗未有安全問題。被問到為何慢澳門逾1小時才發出通知，他說，同事已第一時間作出安排，在10時發出新聞稿，在廠方緊迫通知下，已最快作出通知，而供港涉兩批次，亦花一些時間了解情況。科興疫苗的接種安排則未受影響。

陳肇始說，現時藥廠無發現任何理由顯示疫苗安全有問題，至於之前發現瓶蓋有鬆或其他問題的疫苗，當局已銷毀，未有為市民注射。

聶德權對今早宣布停打針過程有混亂感「唔好意思」。（歐嘉樂攝）

復必泰｜復星BioNTech疫苗有藥瓶現裂痕、鬆開 已打15萬劑

【14:30】公務員事務局局長聶德權、食物及衞生局局長陳肇始及衞生署署長陳漢儀，交代疫苗接種計劃最新安排。聶指，政府已向預約今日接種人士發出通知，至於更改預約安排另行公布。

陳漢儀指，本港有兩批復必泰疫苗，2月28日批次210102有58.5萬劑來港，批次210104於3月7日抵港，有75.8萬劑。目前已注射的全為批次210102，已接種15萬劑。她指，醫護及藥劑小心使用藥物，期間因包網上有裂痕，稀釋後注射壓力大，曾有22次出現噴出來情況；藥瓶蓋鬆開有16宗，已要求生產商跟進。

陳漢儀續指，今早接獲復星書面通知事件，批次201012雖看不到與安全有問題，但要有全面調查。至於部份人最快本周六要打第二針，港府已要求廠方盡快提交報告，說明供港批次能否應用，否則就要提供其他批次。如未能在周六前恢復打第二針，當局參考科學委員會的建議，要在21日之後打。如參考復必泰第3期數據，則可在第19至42日打第二針。如超出期限都係盡快打，當有疫苗到快打，不需重新打第一針。

復必泰疫苗｜陳肇始不知受影響人數 鄭松泰轟：你係咪想嚇死市民

【14:12】德國BioNTech疫苗「復必泰疫苗」藥瓶封蓋包裝出現瑕疵，港府今早（24日）緊急叫停接種，但食物及衞生局局長陳肇始被問到，有多少市民已接種有問題批次時，卻未能回答該數字。立法會議員鄭松泰炮轟陳肇始公布的資訊少，令市民擔驚受怕，質疑「你係咪想嚇死啲市民？」鄭要求港府盡快交代有多少市民受影響；以及現時已打第一針、等待第二針的市民應如何應對。

陳肇始稱，現時衞生署正與內地復星召開緊急會議，有資料時會盡快交代。 （立法會會議截圖）

強制檢測大廈｜突擊查嘉兆臺1座、寶慶大廈 10人未檢遭發強檢令

【14:10】中西區羅便臣道10號嘉兆臺第1座及上環普慶坊2-8號寶慶大廈，早前納入強制檢測公告，港府執法人員在兩廈採取突擊行動，在兩幢大廈共檢查約560名居民的檢測報告，共有10人違反強制檢測公告，政府再向他們發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處罰款25,000元及監禁六個月。

▼3月13日西半山羅便臣道封區檢測▼

+ 24 + 24 + 24

復必泰｜批次包裝現瑕疵港府突叫停 市民形容打唔到係最好彩

【14:05】新冠疫苗接種計劃正如火如荼之際，政府今日（24日）突然因批次包裝出現瑕疵，宣布暫停向市民接種復必泰疫苗。惟消息過於突然，大批市民到體育館的接種中心才發現摸門釘。

不過有到場才知停打復必泰消息的市民形容感到幸運，她質疑過去數日接種的批次可能亦有瑕疵，或出現不良反應，「如果今朝打唔到，係最好彩」。不過亦有市民對復必泰信心不減，指其有效率達九成，故不會考慮其他疫苗，「Rebook（重新預約）都會揀返呢款。」

復必泰｜煞停接種香港慢澳門逾1小時公布 消息：有瓶塞少許傾斜

【13:54】有消息表示，復必泰疫苗有一個鋁環箍著瓶塞，有藥瓶的鋁環變鬆，不過未見鬆脫，早前亦有相關情況，一發現都不會使用該藥瓶為市民注射，估計今次要暫停接種跟相關情況漸多有關。亦有消息指復必泰疫苗的瓶塞出現少許傾斜，未知是否與疫苗在解凍過程中，有溫度變化有關。

復必泰疫苗暫停｜市民摸門釘感失望 稱日後再預約：有信心

【12:18】港府暫停復必泰疫苗接種，食物及衞生局局長陳肇始表示，衞生署及復星醫療正開緊急會議，未出調查結果前，不會恢復為市民接種復必泰

▼復必泰疫苗接種中心流程▼

+ 21 + 21 + 21

復星醫藥：昨晚收到BioNTech書面通知 批次「210102」有瑕疵

【10:45】據了解，復必泰疫苗原須儲存攝氏零下70度，接種前才解凍。消息人士表示，有復必泰疫苗的瓶塞出現少許傾斜，未知是否與疫苗在解凍過程中有溫度變化有關，當局審慎起見暫停接種。

▼3月24日復必泰疫苗暫停接種 界限街體育館接種中心有市民摸門釘▼

復必泰｜港府叫停接種 今早有中心過百人已打針 澳門率先叫停

【10:02】政府今日（3月24日）早上收到復星實業（香港）有限公司的書面通知，由於注意到與批號為210102的Comirnaty（復必泰疫苗）（有效期至2021年6月）藥瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech和復星醫藥已就有關包裝瑕疵問題的原因進行調查，為謹慎起見，現階段在調查期間須即時暫停接種。

另一批號為210104疫苗 亦須進行封存

到目前為止，BioNTech 和復星醫藥未有發現任何理由認為產品安全存在風險。然而為謹慎起見，在調查期間須暫停接種批號為210102的疫苗產品，直至有關調查結束。至於本港另一批號為210104的疫苗產品，亦須進行封存，暫時不予接種。此乃預防性措施，旨在持續確保疫苗接種安全。鑑於香港引進的復必泰疫苗屬於上述批次，各社區疫苗接種中心即日起暫停接種復必泰疫苗，直至另行通知。今日起已預約接種復必泰疫苗的人士無需前往接種中心接種。

▼科興、BioNTech/復星、阿斯利康疫苗保護率及副作用▼

+ 2 + 2 + 2

【09:20】據悉，香港社區疫苗接種中心即日叫停BioNTech復必泰疫苗接種，直至另行通知。政府將稍後公布詳情。

【09: 13】復必泰｜消息：港叫停BioNTech接種 澳門衛生局稱疫苗現包裝瑕疵

澳門衛生局收到復星實業(香港)公司的書面通知，由於近期注意到多個與批號為 210102 的德國BioNTech生產的mRNA新冠疫苗 Comirnaty®️（有效期至 2021 年 6 月）西林瓶封蓋有關的包裝瑕疵，BioNTech 和復星醫藥已發起對該問題的原因調查，須立即暫停接種。

到目前為止，BioNTech 和復星醫藥還沒有理由認為產品安全存在風險。但謹慎起見，在調查期間，必須暫停接種批號為 210102 的疫苗產品，直至本調查結束。此預防性措施旨在持續確保疫苗的接種安全。

澳門引進的mRNA疫苗全部屬於該批次，即日起暫停接種，直至另行通知。今日起已預約接種mRNA的市民無需前往接種站接種。

▼西營盤Ursus Fitness爆疫▼

《2021年DSE試場疫情預防措施》

+ 5 + 5 + 5

▼3月22日，特首林鄭月娥率司局長接種第二劑科興疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

▼3月22日，特首、司局長、行會成員及立法會議員接種第二劑科興疫苗▼

+ 36 + 36 + 36

▼３圖看清 科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

新冠疫苗｜20人接種後送院 打復必泰20歲女失知覺、28歲男昏厥

【00:08】本港新冠肺炎疫苗接種計劃於上月26日正式展開，踏入周二（23日）是第26日。政府公布截至周二晚上8時過去24小時，共約23, 400名市民接種了第一劑疫苗，累計約403,000名市民已接種第一劑疫苗。



周一（22日）共有20宗接種疫苗後送院個案，接種復必泰及科興疫苗分別有13宗及7宗，其中15宗已經出院，3宗留院觀察，2宗不遵從醫生勸告自行出院。其中一名20歲女子接種復必泰後失去知覺及感到腹痛，需留院觀察；一名28歲男接種復必泰後昏厥，經治療後已經出院。另有一名64歲女子接種科興後，右眼視野收窄約10分鐘，現已經出院。

▼3月21日 中環遮打道設流動檢測站 呼籲外傭檢測▼

+ 3 + 3 + 3

強制檢測大廈｜增八處強檢 寶盈花園2座、蕭旺李滿福幼兒園上榜

【00:01】政府周二晚上（23日）公布，再多8個地方需要強制檢測，其中位於香港仔的東華三院蕭旺李滿福幼兒園，由於爆發流感樣疾病個案，故該校亦被納入強制檢測公告。西營盤有4幢樓宇，污水樣本呈樣性亦「入圍」要強檢。



另外，根據衞生防護中心公布最新患者住所及行蹤，有2棟確診大廈上榜，分別是藍田平田邨平善樓及香港仔奧華‧時尚精品酒店‧南岸。

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