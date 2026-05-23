黎家盈太空人｜95年港產太空鉗首升空　研月球相機等助航天任務

香港誕生首名「港產女太空人」黎家盈，將隨「神舟二十三號」升空執行載人飛行任務。在國家航天工程上，除了首次有港人親身上太空參與，本港科研團隊多年也有貢獻，包括參與國家探月工程、火星探測任務、空間站科學實驗等。最近一次，為科大研發的「天韻相機」，於本月中隨「天舟十號」登陸「天宮」太空站。



除了參與航天任務，本港也有自主研發的航天研究和發明，例如1995年產出「太空持嵌鉗」，獲俄羅斯太空總署接納與採用，供航天員在太空站作精密焊接工作，是歷史上第一項由香港人設計、製造並成功升空的太空儀器。



中國載人航天工程辦公室發佈神舟二十三號載人飛行任務標識中含有香港區徽洋紫荊。

理大曾多次參與探月、探火任務

首名「港產女太空人」黎家盈，是載荷專家及女警司，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍，2023年起在北京接受航天訓練，隨神舟二十三號升空，並將開展一年期駐留試驗。香港雖首次參與載人航天任務，但本港多間院校多年已為國家航天科技作出貢獻。

香港理工大學參與國家航天任務歷史悠久，多次參與探月與探火任務。例如在嫦娥三號、四號、五號任務中，理大團隊研發出「月球相機指向系統」，協助拍攝月球圖像；以及歷史性的「表取採樣執行裝置」，成功在月球表面自動採集土壤樣本並返回地球。

理大工業及系統工程學系副系主任及深空探測研究中心主任容啟亮解釋，「表取採樣執行裝置」運作。（資料圖片/盧翊銘攝）

在「天問一號」火星探測任務中，容啟亮團隊研發出的「火星相機」重量僅390克，卻能承受極高衝擊，成功監測探測器在火星表面的着陸情況及探測車的活動。

由深空探測研究中心主任、鍾士元爵士精密工程教授容啟亮教授及其團隊研發的「落火狀態監視相機」（火星相機）模型。（理工大學網頁截圖）

理工大學的兩支跨學科研究團隊早前為中國首個火星探測器天問一號首個火星探測項目選著陸點及設計相機 。（資料圖片/梁煥敏攝）

科大「天韻相機」本月登陸國家太空站

香港科技大學近年亦參與多個國家航天及太空探索任務。最近備受關注為科大有份研發的太空溫室氣體探測儀「天韻相機」，號稱全球首款輕小型、高分辨率的探測儀，能在太空偵測二氧化碳、甲烷等氣體的濃度，本月11日已隨「天舟十號」貨運飛船升空，並運抵中國「天宮」太空站。

科大亦獲國家航天局委任，牽頭「嫦娥八號」國際合作項目，領導研發月面多功能操作機械人暨移動充電站，在航空任務中肩負將其他探測儀器或傳感器搬運到指定位置，分析月球地形地貌，以及為其他機械人充電的任務。

「天韻相機」模型，儀器總重量不超過80公斤。儀器上的四個探測鏡頭可同步探測二氧化碳、甲烷、氧氣及氣溶膠，而非只是量度單一氣體。(科大圖片)

「香港科大 ─ 雄彬一號」發射片段。（香港科技大學YouTube截圖）

「香港科大 ─ 雄彬一號」發射片段。（香港科技大學YouTube截圖）

港產太空鉗95年獲俄羅斯太空總署起用

除了參與國家航天項目，多間大學過往一直投入航天研究和發明。例如2023年，科大成功發射「香港科大-雄彬一號」高分辨光學衛星，為高教界首枚發射升空的衛星，並順利進入預定軌道運行。該衛星專注於獲取高解析度的地球影像，可精準預測本地山泥傾瀉、城市內澇等災害。

2024年，由政府資助、中文大學與國星宇航聯合研發的「香港青年科創號」衛星，於該年9月成功發射。該衛星為國際首枚搭載人工智能大模型（AI大模型）的科學衛星，主要用於對地監測，探測環境及地理資訊，應用涵蓋智慧城市、防災減災等領域。

另外，本港亦曾產出「太空持嵌鉗」，供太空人作為精密焊接的工具。該太空鉗由專業牙科醫生伍士銓，在理大團隊協助下研製成型。這項發明於1995年獲俄羅斯太空總署接納與採用，正式提供給航天員在「和平號」太空站上進行高難度的精密焊接工作，是歷史上第一項由香港人設計、製造並成功升空的太空儀器。

伍士銓醫生本職是一位專業牙科醫生，在核心航天貢獻包括首創「太空持嵌鉗」。（資料圖片/黃偉倫攝）