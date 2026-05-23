黎家盈太空人｜95年港產太空鉗首升空 研月球相機等助航天任務
香港誕生首名「港產女太空人」黎家盈，將隨「神舟二十三號」升空執行載人飛行任務。在國家航天工程上，除了首次有港人親身上太空參與，本港科研團隊多年也有貢獻，包括參與國家探月工程、火星探測任務、空間站科學實驗等。最近一次，為科大研發的「天韻相機」，於本月中隨「天舟十號」登陸「天宮」太空站。
除了參與航天任務，本港也有自主研發的航天研究和發明，例如1995年產出「太空持嵌鉗」，獲俄羅斯太空總署接納與採用，供航天員在太空站作精密焊接工作，是歷史上第一項由香港人設計、製造並成功升空的太空儀器。
理大曾多次參與探月、探火任務
首名「港產女太空人」黎家盈，是載荷專家及女警司，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍，2023年起在北京接受航天訓練，隨神舟二十三號升空，並將開展一年期駐留試驗。香港雖首次參與載人航天任務，但本港多間院校多年已為國家航天科技作出貢獻。
香港理工大學參與國家航天任務歷史悠久，多次參與探月與探火任務。例如在嫦娥三號、四號、五號任務中，理大團隊研發出「月球相機指向系統」，協助拍攝月球圖像；以及歷史性的「表取採樣執行裝置」，成功在月球表面自動採集土壤樣本並返回地球。
在「天問一號」火星探測任務中，容啟亮團隊研發出的「火星相機」重量僅390克，卻能承受極高衝擊，成功監測探測器在火星表面的着陸情況及探測車的活動。
科大「天韻相機」本月登陸國家太空站
香港科技大學近年亦參與多個國家航天及太空探索任務。最近備受關注為科大有份研發的太空溫室氣體探測儀「天韻相機」，號稱全球首款輕小型、高分辨率的探測儀，能在太空偵測二氧化碳、甲烷等氣體的濃度，本月11日已隨「天舟十號」貨運飛船升空，並運抵中國「天宮」太空站。
科大亦獲國家航天局委任，牽頭「嫦娥八號」國際合作項目，領導研發月面多功能操作機械人暨移動充電站，在航空任務中肩負將其他探測儀器或傳感器搬運到指定位置，分析月球地形地貌，以及為其他機械人充電的任務。
港產太空鉗95年獲俄羅斯太空總署起用
除了參與國家航天項目，多間大學過往一直投入航天研究和發明。例如2023年，科大成功發射「香港科大-雄彬一號」高分辨光學衛星，為高教界首枚發射升空的衛星，並順利進入預定軌道運行。該衛星專注於獲取高解析度的地球影像，可精準預測本地山泥傾瀉、城市內澇等災害。
2024年，由政府資助、中文大學與國星宇航聯合研發的「香港青年科創號」衛星，於該年9月成功發射。該衛星為國際首枚搭載人工智能大模型（AI大模型）的科學衛星，主要用於對地監測，探測環境及地理資訊，應用涵蓋智慧城市、防災減災等領域。
另外，本港亦曾產出「太空持嵌鉗」，供太空人作為精密焊接的工具。該太空鉗由專業牙科醫生伍士銓，在理大團隊協助下研製成型。這項發明於1995年獲俄羅斯太空總署接納與採用，正式提供給航天員在「和平號」太空站上進行高難度的精密焊接工作，是歷史上第一項由香港人設計、製造並成功升空的太空儀器。