神舟二十三號│港產女太空人5月24日升空？航天迷競猜旅行社已賣飛

5月16日上午，神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇機實施發射。神舟二十三號載人飛行任務的標識中有似是洋紫荊的圖案，外界關注來自本港的太空人會否參與本次任務。



官方目前未宣布發射日期和時間，有內地航空博主推測，神舟二十三號或於5月24日晚間發射升空，也有內地旅行社提前公布觀賞行程，「活動開始時間」標示為5月24日。



神舟二十三號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體16日轉運至發射區。（中國航天報）

中國載人航天工程辦公室發佈神舟二十三號載人飛行任務標識。

標識中有似是洋紫荊的圖案。

官媒報道洩玄機？

有官方背景的上海市委機關報《解放日報》也有相關報道。報道題為《神舟二十三號近日發射，來自港澳地區航天員有望最早今年執行空間站飛行任務》。

該報道並未明確指神舟二十三號飛行乘組包括來自香港的航天員，但報道表示，值得注意的是，有細心網友在神舟二十三號載人飛行任務標識中發現了紫荊花（編按：應為洋紫荊）元素。結合此前公佈的2026年載人航天飛行任務安排，來自港澳地區的航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務，神舟二十三號飛行乘組的1名航天員將開展一年期駐留試驗。

神舟二十三號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體16日轉運至發射區。（新華社）

5月16日上午，神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區。（中國航天報）

據早前報道，中國載人航天工程辦公室曾表示港澳航天員作為載荷專家，預計最早將在2026年首次執行飛行任務。有關方面一直未有公布香港載荷專家名字。早前有消息指，該載荷專家為警隊出身的女總督察黎家盈，擁博士頭銜的她專長資訊科技及電腦範圍，2023年起在北京接受航天訓練。據悉，黎家盈近日已獲警隊晉升為警司。

據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈，她擁博士學歷，專長資訊科技及電腦範圍，已在北京接受相關訓練。

航天迷推測24日晚間發射升空

目前，官方通報稱「近日擇機實施發射」，但未明確具體日期。船箭組合體轉運標誌任務進入最後準備階段，參考近期的發射任務來看，神舟二十號於轉運後8天發射、神舟二十一號則於轉運後7天發射，結合當前流程，內地多個航空博主推測發射日期為5月23日或24日。部分航空博主更預測發射時間為5月24日晚上11點左右。

國內視頻網站BIliBILi博主展示的FAA發佈的最新航空警告顯示，5月24日的淨空範圍與以往神舟系列飛船發射時的淨空範圍一致。（影片截圖）

更有國內航天迷根據空間站公開的軌道參數計算出發射時間。B站博主「二道橋的老化石」展示的美國聯邦航空總署（Federal Aviation Administration）發佈的最新航空警告顯示，5月24日的淨空範圍與以往神舟系列飛船發射時的淨空範圍一致，持續時間為2026年5月24日晚上10：58-11：38。期間不允許有航空器進入該空域。該博主推測，神舟飛船或將於淨空時間開始後10分鐘發射。

此外，在火箭發射前，發射中心或當地文旅通常組織火箭發射觀禮，並售賣門票，發射時間通常只會提前一周甚至更晚才最終確認，但已有不少私人旅行社提前公佈觀禮行程，其中就有提到「活動開始時間」為5月24日。

內地不少私人旅行社提前公佈觀禮行程，其中就有提到活動開始時間為5月24日。（電商平台截圖）