港產女太空人｜神舟二十三號發射區全系統合練　發射進入衝刺階段

神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇機實施發射。央視報道，在5月20日，發射場區組織各單位展開全系統合練，從飛行準備、點火起飛到船箭分離實施全過程模擬演練。



官方目前未宣佈發射日期和時間，但過往的發射任務顯示，全系統合練的時間窗口通常在發射前的2-4天。



神舟二十三號計劃近日擇機實施發射，船箭組合體16日轉運至發射區。（新華社）

據《央視新聞》，5月16日，神舟二十三號船箭組合體上周六已轉運至酒泉衛星發射中心發射區，計劃近日擇期發射。20日發射場區今日組織各單位進行全系統合練，在統一調度下，火箭、飛船等分系統進行功能檢查，從飛行準備、點火起飛到船箭分離，實施全過程模擬演練。

演練中航天員系統也開展了乘組醫學檢查等準備工作，對出征儀式、艙內狀態設置、進艙後流程等任務，進行了演練。所有流程和操作都一次到位，精準無誤。

5月16日上午，神舟二十三號船箭組合體已轉運至甘肅酒泉衛星發射中心發射區。（中國航天報）

據悉，為了確保發射任務萬無一失，指揮零失誤，操作零差錯，在新火箭、新發射場執行任務前，通常會進行「合練」。進行全系統合練意味着發射已進入最後衝刺階段。

值得注意的是，全系統合練的時間窗口通常在發射前的2-4天。例如，神舟二十號在距離發射前的四天（4月20日）以及二天（4月22日）進行「全系統合練」，神舟十九號合練模式與此一致。

圖為2025年4月24日，搭載神舟二十號太空船的長征二號F火箭從酒泉衛星發射中心發射。（China Daily via REUTERS ）

據此前報道，神舟二十三號載人飛行任務的標識中有似是洋紫荊的圖案，外界關注來自本港的太空人會否參與本次任務。

中國載人航天工程辦公室發佈神舟二十三號載人飛行任務標識。

標識中有似是洋紫荊的圖案。

5月19日，有官方背景的上海市委機關報《解放日報》也有相關報道。報道稱，結合此前公佈的2026年載人航天飛行任務安排，來自港澳地區的航天員有望最早於今年執行空間站飛行任務，神舟二十三號飛行乘組的1名航天員將開展一年期駐留試驗。

據2024年警隊內流傳消息，入選的香港載荷專家，為時任女總督察（現女警司）黎家盈，她擁博士學歷，專長資訊科技及電腦範圍，已在北京接受相關訓練。

此外，官方目前未宣佈發射日期和時間，有內地航空博主推測，神舟二十三號或於5月24日晚間發射升空，也有內地旅行社提前公佈觀賞行程，「活動開始時間」標示為5月24日。