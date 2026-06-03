鍾景輝逝世｜樹仁授榮譽博士讚寬實清和　King Sir提後輩保持謙虛

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早（3日）於睡夢中安詳離世，鍾景輝半個世紀以來對香港演藝界、戲劇教育及文化事業的輝煌貢獻，2018年，香港樹仁大學頒授榮譽文學博士學位表彰這位戲劇大師。同屆的樹仁大學畢業典禮，鍾景輝與獲頒榮譽法學博士學位的袁國強同時接受此榮譽。



樹仁當年讚揚鍾景輝「寬實清和」，是一名永遠保持謙虛及微笑的君子，「他不是在做戲，而是真切的在做人。」鍾景輝當時被問最滿意作品是甚麼時回答：「下一部（作品）。」他解釋，作品永遠有改良空間，突顯其力臻完美的個性，他又指，保持謙虛是因為「你幾叻都有人叻過你，自己所認識嘅嘢都有個極限。」



2018年11月29日鍾景輝（左）及袁國強（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。（資料圖片/張浩維攝）

2018年11月29日，鍾景輝獲香港樹仁大學頒授榮譽文學博士學位，贊辭由樹仁大學新聞及傳播學系副教授黃仲鳴執筆，當中稱讚鍾是「寬實清和」，代表其律己甚嚴、待人以寬、腳踏實地、謙虛、和諧、平易近人、不愠不怒的個性。

贊辭指鍾景輝是君子，對學生循循善誘、不強迫學習，不是一位教師，而是一位導師，更稱其身教、言教點亮香港戲劇；對同輩與後輩，鍾景輝永遠保持謙虛、微笑，「他不是在做戲，而是真切的在做人。」

2018年11月29日鍾景輝（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。樹仁當時的贊辭指，鍾景輝是君子，對學生循循善誘、不強迫學習，不是一位教師，而是一位導師。（資料圖片/張浩維攝）

鍾景輝在典禮後接受傳媒訪問，他表示，幾十年前在香港中文大學前身的崇基書院就讀時，曾修讀過已故樹仁創辦人兼前校長鍾期榮的課堂，十分感謝樹仁頒授榮譽博士學位。

下一部作品是最滿意作品因永遠有改良空間 謙虛因幾叻都有人叻過你

鍾景輝當時被問最滿意作品是甚麼時回答：「下一部（作品）。」他解釋，作品永遠有改良空間，突顯其力臻完美的個性；他又指，保持謙虛是因為「你幾叻都有人叻過你，自己所認識嘅嘢都有個極限。」

鍾景輝說，過往無論在教書或演戲方面，均由各自的樂趣。他笑稱，教書時要令學生投入課堂，「都有啲演戲成份」，同時要說服學生信服書本內容，再加入其個人經驗實踐。

要保持謙虛 因為「你幾叻都有人叻過你」

被問及為何保持謙虛，鍾景輝回應指：「你幾叻都有人叻過你，自己所認識嘅嘢都有個極限，自己識嘅嘢就盡量攞出嚟，用喺教學方面。」

至於鍾景輝最滿意甚麼作品？他則說：「下一部，因為每做完一部，再睇返始終都會覺得『點解唔咁樣做』，總有地方可改良，所以等下一個機會做得更好。」