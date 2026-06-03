鍾景輝逝世｜任戲劇協會創會會長　劇協：繼承其遺志感念奠基之恩

人稱「King Sir」的戲劇大師鍾景輝今早（3日）於睡夢中安詳離世，鍾景輝半個世紀以來對香港演藝界、戲劇教育及文化事業的輝煌貢獻。1983年6月應邀受聘為香港演藝學院戲劇學院系主任，繼而任創院院長，翌年擔任剛成立的香港戲劇協會首任會長。



香港戲劇協會下午在Facebook專頁發文悼念鍾景輝，指協會幹事會全體同人與會員，謹以萬分悲痛與崇高敬意，哀悼創會會長鍾景輝博士King sir今日與世長辭。



悼文指King sir領導劇協三十多年，凝聚劇人，推廣劇運，令香港戲劇藝術成就續創高峰，功績卓越，影響深遠。協會全體會員將永遠懷念 King sir，繼承其遺志，讓劇協發展更上層樓，以感念奠基之恩。



香港戲劇協會下午在Facebook專頁發文悼念鍾景輝，指協會幹事會全體同人與會員，謹以萬分悲痛與崇高敬意，哀悼創會會長鍾景輝博士King sir今日與世長辭。

香港戲劇協會下午在Facebook專頁發文悼念鍾景輝，指協會幹事會全體同人與會員，謹以萬分悲痛與崇高敬意，哀悼創會會長鍾景輝博士King sir今日與世長辭。

悼文：King sir領導劇協三十多年，凝聚劇人，推廣劇運

悼文指King sir領導劇協三十多年，凝聚劇人，推廣劇運，令香港戲劇藝術成就續創高峰，功績卓越，影響深遠。協會全體會員將永遠懷念 King sir，繼承其遺志，讓劇協發展更上層樓，以感念奠基之恩。

2018年11月29日鍾景輝（左）及袁國強（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。（資料圖片/張浩維攝）

2018年11月29日鍾景輝（右）獲樹仁大學頒授榮譽博士學位。樹仁當時的贊辭指，鍾景輝是君子，對學生循循善誘、不強迫學習，不是一位教師，而是一位導師。（資料圖片/張浩維攝）

要保持謙虛 因為「你幾叻都有人叻過你」

被問及為何保持謙虛，鍾景輝回應指：「你幾叻都有人叻過你，自己所認識嘅嘢都有個極限，自己識嘅嘢就盡量攞出嚟，用喺教學方面。」

至於鍾景輝最滿意甚麼作品？他則說：「下一部，因為每做完一部，再睇返始終都會覺得『點解唔咁樣做』，總有地方可改良，所以等下一個機會做得更好。」