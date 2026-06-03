宏福苑｜合安：大維修退款6.10起出支票　6.5起網上預約

宏福苑管理人合安管理有限公司今日（3日）公布，宏福苑大維修基金首輪退款及預繳管理費，將透過實體支票發放。業主6月5日至20日期間，可透過宏福苑管理人網站「用戶登入」版面預約，選擇透過區議員代領、親身或授權其他人前往指定民政咨詢中心領取，或透過一戶一社工代領。



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業主如選擇透過區議員或社工代領，對方會致電業主告知領取安排。如選擇親身或授權其他人領取，須於預約版面揀選領取支票的民政諮詢中心、日期及時段。

業主最早可於6月10日起開始領取支票，但聯名業主、業主已身故但尚未於土地註冊處辦理相關手續，或其他特殊個案的單位業主，則最早可於6月20日起開始領取支票。合安呼籲特殊個案盡快完成有關程序。

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6個指定民政咨詢中心包括：灣仔民政諮詢中心、南區民政諮詢中心、九龍城民政諮詢中心、大埔民政諮詢中心、屯門民政諮詢中心及元朗民政諮詢中心。