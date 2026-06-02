宏福苑｜合安申業主大會延期遭駁回　法律界稱如不開會居民可入稟

大埔宏福苑五級火發生至今半年，未曾召開業主大會。其中247戶業主，在4月底實名聯署要求開業主大會。被政府委任的法團管理人「合安管理有限公司」，原定最遲要於5月中通知開會、6月中要開到大會，但合安聲稱要核實簽名真確性、要找尋合適場地等，上月入稟土地審裁處申請延期開大會。申請於周二（6月2日）遭法官駁回。



行政會議成員、資深大律師湯家驊指出合安原則上可上訴，但他同意法官看法，認為法庭無權延期，指出合安應盡快開會。但有不願具名的法律界人士稱，合安不可能在6月13日開到會，因為要開業主大會，需提前14日通知業主，現在已沒有足夠的時間可通知業主。宏福苑的業主可再入稟土地審裁處，要求土地審裁處頒令開會。



土地審裁處周一開庭處理合安申請延期開業主大會，不少居民到法庭旁聽。(鄭子峰攝)

宏福苑247戶業主4月29日實名書面聯署要求召開業主大會，遠超《建築物管理條例》所要求的5%門檻。宏福苑法團管理人「合安管理有限公司」原定要在5月13日或之前發開會通知書，及要於6月13日或之前舉行業主大會。不過合安就在5月13日「壓線」入稟土地審裁處，申請延期開大會。

申請人為合安管理有限公司，答辯人為宏福苑業主。土地審裁處法官林展程周二（2日）駁回申請。林官指出，審裁處沒權裁定可以延期，又認為為儘量減少任何或任何潛在的違反法定責任情況，申請人應儘快按要求召開及舉行會議。

行會成員、資深大律師湯家驊。（資料圖片／林遠航攝）

湯家驊：原則上合安可上訴 惟開會是責任

行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，合安一方如認為裁決存在法律上的錯誤，原則上可上訴，但他不認為法官存在理解上的錯誤：「我不覺得這是法律問題，我覺得這是合安的責任問題，因為法例規定5%的業主要求開會，這是業主的權利。」湯家驊又稱，合安聲稱遇到很多困難，又找不到合適地點，這並非無法克服的困難。

湯家驊不覺得開會地點不完美，業主會介意，因業主只想知最新資訊，到底現時在管理層面有何進展。湯家驊又說，開業主大會是所有管理公司應有的責任，非法律問題：「我睇唔到點解呢個管理公司，會以為佢哋有足夠嘅法律觀點去申請延期或上訴」。

《建築物管理條例》列明，當不少於5%的業主以書面聯署提出開業主大會的要求時，管委會主席或獲授權的管理公司必須在收到要求書後的14天內發出開會通知書，並在發出通知後的 45 天內召開業主大會。湯家驊解釋，條例寫了要開會，但沒寫到法庭有權可延長開會的期限，將業主的權利改變或收窄。他同意現時土地審裁處的裁決。

裁決列出合安可申請上訴許可

另有不願具名的法律界人士翻閱裁決後指，合安可上訴，因林官亦於判辭寫道，如申請人上訴，要一併提交詳細書面陳詞上訴理據。

合安一方由資深大律師潘熙（左一）代表。（鄭子峰攝）

湯家驊：6.13須開會 有法律界人士認為不可能 因要提前兩周通知

根據裁決，居民可否如期於6月13日或之前成功開會？湯家驊認為合安需按裁決為居民開業主大會。但是該不願具名的法律界人士認為，合安不可能在6月13日開到會，因要開業主大會，需提前14日通知業主，但現時已沒足夠的時間可通知業主。他指，宏福苑業主可於6月13日後，再入稟土地審裁處，要求土地審裁處頒令開會。

不過，如果合安想繼續「拖字訣」，他們或會在居民入稟後向法庭聲稱正上訴，要求法庭先處理上訴，再處理居民的入稟。

《香港01》正向合安查詢會否如期開業主大會、下一步會否上訴，正待回覆。