中大教院寄錯信外泄學生私隱　稱屬個別事件　人為疏忽所致

香港中文大學一名學生周三（3日）表示，中大教育學院將一封含有其全名、身份證號碼及學業狀態的信件，寄到一名中大畢業生家中，令其憂慮中大將學生資料外泄。中大今日（5日）表示指非常重視是次事件，並已主動向個人資料私隱專員公署報告。中大又指經調查後，今次資料外泄事件屬個別事件，因人為疏忽所致，對受影響人士深表歉意，並表示將嚴肅跟進。



私隱專員公署回覆查詢指，6月4日接獲相關機構的資料外洩事故通報，會根據既定機制跟進事件。此外，公署亦接獲一宗與題述事件相關的查詢。



香港中文大學一名學生周三（3日）表示，中大行政部門將一封含有其全名、身份證號碼及學業狀態的信件，寄到一名中大畢業生家中，令其憂慮中大將學生資料外泄。（事主Threads）

香港中文大學一名學生周三（3日）表示，中大行政部門將一封含有其全名、身份證號碼及學業狀態的信件，寄到一名中大畢業生家中，令其憂慮中大將學生資料外泄。（事主Threads）

涉「性罪行定罪紀錄核查」僱主證明信

一名中大學生周三在社交媒體上發文，指大學行政部門將含有其全名、身份證號碼及學業狀態的信件，寄送到一名已畢業一年的學生家中，感到「真心嚇親」。帖文附上的照片顯示，信件為事主「性罪行定罪紀錄核查」的僱主證明信，以證明學生無干犯性罪行。

該名學生又指，信封地址是該名校友的住址，因此並非郵差出錯。事主又表示「希望只係個別行政出錯」。據其發布相片可見，信封上印有「教育學院」四字，相信涉及中大教育學院。

中大：因人為疏忽所致 將嚴肅跟進

中大表示，得悉一名校友收到的校方信件內附有非其本人的個人資料，相關部門已即時徹查事件；大學非常重視是次事件，並已主動向個人資料私隱專員公署報告。中大又指，經調查後，該宗資料外泄事件屬個別事件，因人為疏忽所致，對受影響人士深表歉意，並將嚴肅跟進。

香港中文大學一名學生周三（3日）表示，中大行政部門將一封含有其全名、身份證號碼及學業狀態的信件，寄到一名中大畢業生家中，令其憂慮中大將學生資料外泄。相信涉及中大教育學院。（香港中文大學網頁）

私隱署：昨日接獲通報 一人受影響

中大稱已根據《個人資料 (私隱) 條例》(第486章) 及「個人資料私隱專員公署」頒布的相關指引，制定一套明確且清晰的內部指引及操作守則，供大學相關部門參照及執行。中大將繼續密切監察事件，加強培訓及提高員工相關意識，以防止同類事件再次發生。

私隱專員公署表示，於6月4日接獲相關機構的資料外洩事故通報。初步資料顯示該機構錯誤地把一封載有一名教育學院學生個人資料的信件寄給一名大學校友，當中載有該名學生的姓名、香港身份證號碼及學業狀態等個人資料，受影響的人士只有一位。公署會根據既定機制跟進事件。此外，公署亦接獲一宗與題述事件相關的查詢。