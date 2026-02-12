私隱公署擬修例強制通報資料外泄事故　研應對AI生成不雅影像方向

去年一名港大法律系男學生被揭涉嫌利用女同學相片以AI生成不雅影像，但礙於現行法例若不涉發布或偷拍，受害人難循法律層面追究。個人資料私隱專員鍾麗玲今日（12日）接受《信報》訪問透露私隱署持續檢視《個人資料（私隱）條例》，正研究資料外泄強制通報，全盤審視《條例》內的罰則，引入行政罰款機制。



提到港大AI裸照風波，報道引述鍾麗玲指修例會加強應對新科技挑戰，包括取用他人照片、使用新技術生成不雅照情況，預料年內就修例到立法會諮詢，但據悉，就新技術生成不雅照情況，私隱署會提出應對建議，但不在修例範圍內。



去年一名港大法律系男學生被揭涉嫌利用女同學相片以AI生成不雅影像，但礙於現行法例若不涉發布或偷拍，受害人難循法律層面追究責任。（資料圖片）

鍾麗玲在訪問稱，製作深偽影像成本愈來愈低，涉及深偽影像案件無可避免有增加趨勢，她稱正與政府緊密聯絡，研究修例應對相關情況，料今年內到立法會諮詢。

個人資料私隱專員鍾麗玲2月12日接受《信報》訪問透露正研究資料外泄強制通報，全盤審視《條例》內的罰則，引入行政罰款機制。（資料圖片/歐陽德浩攝）

免費AI可能外泄個人資料 鍾麗玲籲最好選用付費版

鍾麗玲又指，不少AI應用程式標榜是免費，但使用服務時要提供個人資料，開發商會利用相關資料訓練AI模型，警告免費AI可能會將用戶姓名、出生日期、對話紀錄甚至信用卡資料納入數據庫，可能導致資料外泄，呼籲市民謹慎處理個人資料，最好選用付費版本的AI應用程式。