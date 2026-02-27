昂坪360資料外泄遭勒索已報警　涉年票賓客、供應商及租戶等資料

昂坪360昨日（26日）發現内部網絡系統無法正常運作，其後證實部份資料遭盜取並受勒索，受影響資料包括員工、年票賓客，以及曾參與市務推廣活動及推廣資訊接收名單上的賓客、供應商及昂坪市集租戶等的姓名及聯絡方法。



公司已就事件報警並和受影響持份者溝通，亦採取即時行動，搗截進一步攻擊。昂坪360正就被盜資料進行評估、持續監控，並作善後處理。



昂坪360昨日（26日）發現内部網絡系統無法正常運作，其後證實部分資料遭盜取並受勒索。（香港旅遊發展局相片）

經初步評估，受影響的個人資料包括昂坪360員工、年票賓客，以及曾參與市務推廣活動及推廣資訊接收名單上的賓客、供應商及昂坪市集租戶等的資料。初步確定所涉的賓客資料為姓名及聯絡方法(如電話號碼或電郵地址)，昂坪360正與受影響持份者溝通。

昂坪360 對事件為賓客、員工及相關持份者帶來不便，深表歉意。昂坪360將全力配合警方的調查工作，以及盡力保障賓客、員工及相關持份者的權益。昂坪360已設立特別查詢熱線，賓客及相關持份者如需協助，可致電3666 0622查詢。

昂坪360 指，受影響的内部網絡系統與昂坪纜車的運作系統為兩個完全獨立的系統，事件不會對纜車服務及安全構成任何影響。而售賣纜車車票及相關商品的電子支付服務均由其他獨立系統提供，因此賓客使用電子支付的資料亦不受影響。

纜車的售票及登車服務等維持正常運作，賓客可如常登車往來東涌及昂坪。昂坪360 已加派人手維持現場秩序，加強疏導人流及現場協助。