世界盃｜波衫舖：氣氛不及上屆惟不憂銷情　美斯C朗球衣仍最搶手

足球世界盃2026將在本港時間本周五（12日）凌晨開幕，社會又會迎來四年一度的足球熱。有不少人會買世界盃球衣，球衣店「Super Fans」老闆林先生指，今屆氣氛似乎不及上屆（2022年），惟不擔心銷情，「只要有一隊跑出，或者有個球星表現好，就應該都會有好多人買」。今屆賽事很有可能是美斯和C朗拿度的「最後探戈」，林先生指，二人的球衣依然是銷量保證。



球衣店「Super Fans」老闆林先生。（李振邦攝）

美斯的球衣依然是銷量保證。（李振邦攝）

C朗的球衣依然是銷量保證。（李振邦攝）

美斯C朗仍是銷量保證 按隊計英格蘭最受歡迎

球衣店「Super Fans」老闆林先生指，港人買球衣也是習慣跟隨球星，所以即使美斯（Lionel Messi）、C朗（Cristiano Ronaldo）臨近退役，他們的球衣依然是銷量保證。球隊而言，英格蘭在港最多支持者，所以他們的球衣同樣受歡迎。

始終佢哋係出名嘅球星，所以一定會多人買。但係講笑咁講，其實摩迪（Luka Modric）、C朗、美斯都以為上屆係最後一屆，但都係繼續。 球衣店「Super Fans」老闆林先生

球隊而言，英格蘭在港最多支持者，所以他們的球衣同樣受歡迎。（李振邦攝）

除了美斯和C朗外，摩迪也是另一位球迷最愛。（李振邦攝）

挪威夏蘭特、奧迪加特成「黑馬」

除了這些大眾耳熟能詳的名字外，今屆亦有一些比較罕見的名字。挪威相隔28年再度晉級決賽周，陣中亦有一些英超球星如夏蘭特（Erling Haaland）、奧迪加特（Martin Odegaard）等，令他們的球衣也跟隨球隊成為「黑馬」。

挪威的球衣也跟隨球隊成為「黑馬」。（李振邦攝）

冷門球衣暫無入貨 會否賣視乎表現

事實上，今屆世界盃由32隊擴軍至48隊，令決賽周出現不少陌生面孔。林先生指，有客人曾向他查詢加勒比海國家海地的球衣，但他發現從外國入貨再寄回港，可能要世界盃後才到，所以現時沒有售賣這些冷門球衣的計劃。

不過，足球始終是結果主導的，林先生也不排除最後會入貨。

如果好似上屆嘅摩洛哥咁入咗四強，相信都會有好多人搵返呢啲神奇球隊嘅波衫。 球衣店「Super Fans」老闆林先生

摩洛哥在上屆世界盃打入四強。2022年12月14日，大批摩洛哥球迷在卡塔爾瓦其夫傳統市集（Souq Waqif）聚集，為即將出戰四強賽事的愛隊打氣。（Alex Pantling／Getty Images）

氣氛不及上屆惟不擔心銷情

他現時未估計到銷量，但指對比上屆（2022年），本港的世界盃氣氛好像沒那麼好。他猜測可能跟比賽時間有關，畢竟比賽地點在美洲，所以大部分比賽也在本港時間深夜開踢。不過，他也不擔心銷情會受影響。