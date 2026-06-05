澳洲律師認港九多處食霸王餐　並毀餐廳收款機　囚6周准緩刑

澳洲籍男律師涉多番在港食「霸王餐」，他涉連日港九多間食肆，包括港九的香格里拉酒店的餐廳用餐後，聲稱要往提款，或訛稱是酒店住客，可享免費早餐等為人，逃離現場不付款，有餐廳經理追著他，卻被他毀掉終端收款機及手機。男律師今(5日)在東區法院再承認4項不付款而離去及2項刑事毀壞罪，涉款2039元。主任裁判官張志偉指被告已有前科，考慮本案持續發生，案情嚴重，判他入獄6星期，但准緩刑18個月，另要他賠償毁壞物品1.2萬元。



被告欠款的餐費共2039元

被告Monkivitch Samuel Anthony（澳洲籍，50歲，律師），被控4項「不付款而離去」罪，控罪指他於2026年4月24日至5月5日期間，在香港香港島中環「瓊天食堂」、港島及九龍香格里拉大酒店「Cafe Kool」以及灣仔「一遊」，明知須為共價值餐費的2039港元即場付款，或明知需付款仍離開。

被告另被控兩項「刑事損壞」罪，指他於2026年5月4至5日間，分別在太古廣場港島香格里拉大酒店，及尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館外，無合法辯解而摧毀屬於 「Shangri - La International Hotels(Pacific Place)Ltd」的銷售點終端機及譚卓謙的一部iPhone15 Pro Max電話。

被告Monkivitch Samuel Anthony。(threads @milktea201408圖片)

被告Monkivitch Samuel Anthony。(threads @ lokman.so.24852866圖片)

稱要往提款卻上車離開

案情指，在2026年4月24日晚上12時左右，被告在中環的「瓊天食堂」用餐，其後聲稱要前往附近提款，以支付284元的款項。餐廳的員工緊隨被告，惟被告上車逃離現場，餐廳報警處理。

訛稱酒店住客可享免費早餐

至2026年5月4日，被告在港島香格里拉大酒店內的「Cafe Kool」享用自助早餐，其後訛稱他因預訂房間可免費用餐，因此未有支付約437元的款項而離去。惟酒店核對後，發現酒店並無他的預訂記錄。餐廳經理手持終端收款機尾隨被告要求他付款。二人糾纏間，被告把該機器摔向地面及逃走。餐廳報警。

訛稱回酒店取款逃走

同日傍晚，被告在灣仔「一遊」餐廳用餐後，嘗試以電子支付方式付款但失敗。被告要求返回酒店取現金，遭餐廳經理拒絕。被告最後在未支付567元的情況下，便逃離現場。餐廳經理試圖追趕不果，於是報警。

經理追付款遭被告摔壞手機

翌日中午，被告再到九龍香格里拉大酒店的「Cafe Kool」用餐後，聲稱要提款支付約750元的賬單。餐廳經理跟隨被告，但他一直在附近徘徊，無意提款。餐廳經理致電同事求助，期間被告推開經理的手，令其電話摔在地上，使手機鏡頭損壞，最後餐廳報警處理。

警方在東區法院門口拘捕被告

被告於今年5月因另一宗涉食「霸王餐」及接受按摩服務不付款的案件，在東區法院認罪被判罰款。警方翻查閉路電視後確認被告身份，待他在該案後離開東區裁判法院時，在法院門口拘捕被告。被告警誡下保持緘默並在翻譯的協助下否認犯案。

案件編號：ESCC1144/2026