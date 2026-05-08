澳洲律師涉五星酒店等食肆食霸王餐　還押至6.5再提訊

澳洲律師涉分別在港九的香港里拉酒店等食肆食「霸王餐」，並涉嫌毁壞餐廳約2千元的終端收款機，被控4項不付款而離去，及2項刑事損壞罪，案件今（8日）在東區裁判法院提堂，裁判官鄭潤聰應控方申請，將案件押後至6月5日再訊，以候警方作進一步調查，包括翻查閉路電視等。被告有申請保釋，但遭裁判官拒絕，被告須還押候訊，但他保留8天保釋覆核權。



被告Monkivitch Samuel Anthony（澳洲籍，50歲，律師），被控4項「不付款而離去」罪，控罪指他於2026年4月24日至5月5日期間，在香港香港島中環「瓊天食堂」、港島及九龍香格里拉大酒店「Cafe Kool」以及灣仔「一遊」，明知須為共價值餐費的2039港元即場付款，或明知被預期須為該等服務即場付款，而不誠實地從上述餐廳離去，並無如所須般或被預期般付款，意圖逃避支付應付的款項。

被告Monkivitch Samuel Anthony。(threads @milktea201408圖片)

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被告Monkivitch Samuel Anthony在東區法院提堂。

被告涉曾在九龍香格里拉酒店內的「Cafe Kool」餐廳用膳後未付款。（資料圖片）

被告涉曾在金鐘香格里拉酒店內的「Cafe Kool」餐廳用膳後未付款。（資料圖片）

涉毀酒店終端機及一名男子的iPhone

被告另被控兩項「刑事損壞」罪，指他於2026年5月4至5日間，分別在中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店，及尖沙咀漆咸道南100號香港歷史博物館外，無合法辯解而摧毀屬於 「Shangri - La International Hotels(Pacific Place)Ltd」的銷售點終端機及譚卓謙的一部iPhone15 Pro Max電話。

案件編號：ESCC1144/2026