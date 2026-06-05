直擊香港首間京東MALL　設電競區可先試後買　拍拍手開智能馬桶蓋

佔地逾3萬平方呎、香港首間京東MALL將於6月18日在灣仔開業，出售各款大型家電及智能科技產品。該店引入沉浸式體驗營運模式，包括設立電競及咖啡器具手作體驗區，讓顧客先試用各款產品後才選購；該店又陳列各款智能馬桶，顧客只要在旁揮動腳掌，馬桶蓋便自動打開。



京東指，計劃3年內在港開設6至8間門店，優先「佈局」於沙田、旺角、屯門等區。



京東MALL坐落灣仔灣景中心2樓全層，佔地逾3萬平方呎。甫踏進門口，映入眼簾是巨型機械手掌裝置，右邊展示各款機械人、無人機等智能科技相關的零售商品。

標榜沉浸式體驗營運模式 客人可即場試用咖啡機調製飲品

該店的特別之處，是引入内地大受歡迎的沉浸式體驗營運模式，讓客人「先用後買」。其中電競體驗區設有10部電腦，顧客可即場玩電競遊戲，試用不同品牌的電腦配件。家品方面，該店亦設咖啡器具手作體驗區，客人可即場試用咖啡機調製飲品，比較不同品牌的分別。

開幕期間部份商品設五折起優惠 包括洗衣機及雪櫃

京東MALL除了出售各類電子及智能產品，亦售賣大型家居電器、攝影器材等正貨商品，涵蓋多個國際品牌。開幕期間部份商品設五折起優惠，包括東芝牌前置式洗衣機、日立牌雪櫃、榮泰牌肩頸按摩器等。

陳列各款智能馬桶 顧客可測試拍掌打開馬桶蓋

該店又引入「智能衛浴」，陳列各款智能馬桶，顧客只要在旁揮動腳掌，馬桶蓋便自動打開。有別於普通電器店，京東MALL亦有售洗手盆、花灑等家品。所有零售商品均接駁水電供顧客即場實試。

京東物流將推出「送裝一體」服務，市民上午11時前在門店下單，即可享當日最快4小時送到；窗口式冷氣機更即送即裝。

京東五星電器負責人：香港是京東MALL接軌國際第一站

談及京東MALL進駐香港的原因，京東五星電器負責人于鯤指，愈來愈多港人北上深圳京東MALL消費，反映對智能家品的需求殷切，而香港作為國際大都會，是京東MALL接軌國際的第一站。京東計劃3年內在港開設6至8間門店，優先「佈局」於沙田、旺角、屯門等商圈。

京東公布，目前在港投資額已超過350億元，涉零售及物流等業務。京東未來3年將聯同1,000個品牌，設立逾200個線下門店，帶動逾萬人就業。