京東MALL香港首店插旗灣仔　618購物節開幕　約3萬呎售港正品行貨

【京東MALL】內地電商京東集團近年大舉進攻香港零售業，去年中收購佳寶超市後，今日（26日）再公布京東MALL將於6月18日（即內地「618購物節」），在灣仔華潤灣景中心大廈開幕。據了解，該店與內地的京東MALL近似，佔地兩層，面積約三萬平方呎，惟不同之處是會出售香港正品行貨，即全部採用香港的英式三腳插，市民能以優惠的價格購買心儀商品，相信開幕當日能掀起排隊潮。



京東MALL香港首店將於2026年6月18日開幕，地址為港灣道28號華潤灣景中心大廈。（華潤隆地公眾號）

灣仔京東MALL佔地兩層 面積約三萬平方呎

京東今日公布，京東MALL香港首店將於2026年6月18日開幕，地址為港灣道28號華潤灣景中心大廈，為香港消費者帶來3C家電家居沉浸式體驗。據了解，該店佔地兩層，面積約三萬平方呎，將出售香港正品行貨，即全部採用香港的英式三腳插，市民能以優惠的價格購買心儀商品，相信開幕當日能掀起排隊潮。

京東集團旗下京東MALL目前在內地開設26間門店，圖為深圳南山店。（資料圖片/／歐陽德浩攝）

京東MALL南山店2025年6月開張，樓高六層，佔地三萬平方米。（資料圖片／歐陽德浩攝）

京東MALL南山店可體驗王思聰百萬元同款電視

《香港01》今年1月20日曾直擊去年在深圳南山開業的京東MALL，發現商場佔地非常廣闊，樓高達六層，體驗更是豐富，例如可即場學習沖調及品味咖啡，更可坐下來感受藝人王思聰花費過百萬元人民幣購買的同款電視機。

藝人王思聰去年花費過百萬元人民幣購買的電視機故障，引起網民熱議。京東MALL也出售該款電視機。（資料圖片／歐陽德浩攝）

京東MALL南山店每層設有不同的主題，例如二樓的廚具及電競產品。（資料圖片／歐陽德浩攝）

據了解，香港和內地門店相差不大，與百貨公司相近。若以京東MALL南山店為例，每層設有不同的主題，例如一樓的手機及攝影產品、二樓的廚具及電競產品、三樓的大型廚房家電、四樓的家居產品、五樓的電視及冷氣、六樓的洗衣機及雪櫃等，並設有多個沉浸式體驗區，該店更提供「先試後買」。