京東MALL搶先睇！ 未來三年擬在港開6至8間　帶動萬人就業｜多圖

京東（9618）618香港發佈會舉行，公司指出，目前在港投資已經超過350億元，計劃未來三年，在香港推出「121」計劃，攜手1,000個頭部品牌、佑局超200個線下門店带動超10,000人就業。



香港首家京東MALL將於6月18日在灣仔開業。（鄭文玥攝）

此外，香港首家京東MALL將於6月18日在灣仔開業，談及開店目標時，公司指是抱著學習和探索的心態運營首店，並預計未來三年在港開設6至8間門店，並在合理期間內收支平衡。

京東MALL首店為探索 未來三年目標務實

談及京東MALL在港的營運目標，京東五星電器負責人于鯤指出，灣仔首店是抱著學習和探索的心態，了解用戶的選品、運營和營銷喜好的，初期成本確乎高過內地。不過京東MALL在內地探索時，也是不斷摸索，而非有明確的盈利虧損模型，只要是對用戶和合作夥伴有價值的模式，相信未來三年在港開設6至8間門店是有機會達成的、務實的目標。

計劃開設的門店，將會優先佈局沙田、旺角、屯門等用戶密集度較高的商圈，貼合本地消費需求，持續優化產品、價格與服務，深度融入本地商贸生態。

採用「港採港銷」模式 設咖啡製作、電競體驗區

今次京東MALL門店採用「港採港銷」模式，包括大小家電、手機數碼等經典核心品類，更引入智能衛浴、按摩設備、全屋清漯電器等新潮品類，精準適配香港家庭品質生活升级需求，實現家場景全品類一站式覆盖。

于鯤指，公司會採取「體驗為先，催生購慾」的策略，門店會開設例如咖啡機體驗區，遊戲電競體驗區，開業當日亦會邀請佘詩曼親臨門店。同時，門店落地「先玩後買」、「先用後買」模式，並創新打造機器人體驗、咖啡體驗、電競PC DIY、休開按摩等多個獨家特色專區，通過沉浸式的消費場景、多元化的商品供給，豐富香港市民的購物選擇。

+ 6

增品類冀促留港消費 確保價格不高於對手

京東集團副總裁、首席經濟學家沈建光表示，香港的零售增速快過內地，目前本地零售消費受到的衝擊，主要還是源自港人週末北上消費，本地產品種類有限，京東希望可以填補空缺，貢獻香港經濟。而價格方面，公司就指出會確保價格不高於競爭對手。

目前京東物流在港擁有港島、観塘、葵青、沙田、元朗五大自管運管榧紐。公司指，未來三年，還計劃在消費體驗提升、線上線下業態聯動和高質量本地就業方面在香港持續投入。依託持續的AI投入，將深度開放自身的供應鏈能力，未來三年攜手1000個本地及國際頭部品牌，打造「港採港銷、買全球賣全球」的品牌共生生態。

隨着線下業態的不斷豐富，京東未來將在線下佈局超200個線下門店。

今年618期間，京東港澳同推加碼優惠，全平台商品低至5折，跨店消費每滿200元減30元，港澳用戶可領取總價值高達6,180元的購物補貼。此外，亦推出「0運費 無門檻 全場一件包郵」政策，讓消費者無需凑單即可享免運費。目前，京東APP在香港已實現部分商品「最快4小時達」、億萬級商品「最快次日達」。此外，京束佳宝超市第100家香港門店正式開張運管，希望為市民帶來「線上線下都能逛」的購物體驗。