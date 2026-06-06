伊波拉病毒｜孔繁毅：針對病毒株疫苗有望年底推　抗病毒藥展測試

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（6日）在一個電台節目說，本港近日甲型及乙型流感個案均錄得上升趨勢，但是否已達到高峰仍有待進一步觀察。他又指，估計與整體社區免疫力下降有關，建議仍未接種流感疫苗的市民應盡快接種。



至於近日剛果民主共和國爆發的伊波拉疫情，孔繁毅稱醫學界有望在今年年底推出針對本迪布焦型伊波拉病毒的疫苗，相關抗病毒藥物亦已展開臨床測試。



2026年5月21日，剛果民主共和國伊圖裡省（Ituri ），紅十字會工作人員列隊在魯瓦姆帕拉綜合醫院進行消毒，準備處理一名死於伊波拉病毒的病人遺體。（Reuters）

甲型及乙型流感個案上升 料因整體社區免疫力降

孔繁毅在商台節目《政經星期六》指出，本港近日甲型及乙型流感個案均錄得上升趨勢，但是否已達到爆發高峰仍有待進一步觀察。目前本地的甲型流感個案主要以H3病毒株為主，公立醫院如瑪麗醫院內，兒童和長者的流感感染入院個案亦有所增加。

他估計，這與整體社區免疫力下降有關，由於本港季節性流感疫苗計劃已開展大約半年，大部分已接種人士的體內免疫力開始隨時間遞減。他建議仍未接種流感疫苗的市民應盡快接種，日常亦要注意個人衛生、勤洗手，身體不適時應留家休息，外出則可佩戴口罩。

港大醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片）

COVID病毒已成風土病 感染後嚴重程度較上呼吸道輕

孔繁毅又表示，COVID病毒在本港及全球均已成為風土病，本地已有一整年沒有出現大型爆發。即使病毒持續出現新變異，但現時仍屬於Omicron BA.2株分支，市民毋須過分擔心，因為本港市民普遍已接種多劑疫苗或曾受感染，社區整體免疫屏障非常強，加上病毒目前的變異方向比較弱，現時COVID-19的嚴重程度比流感及普通上呼吸道感染還要輕。

臨床數據亦顯示，每次出現細小爆發時，重症及嚴重個案的比例都比上一次低。不過，他仍建議長者、安老院舍居民、有免疫缺陷以及長期病患者等高危群組，應每半年接種一次新冠疫苗以維持保護力。

醫院管理局流感疫苗注射計劃。（資料圖片/盧翊銘攝）

另外，本港手足口病的活躍程度近期明顯上升，上周首5天已錄得17宗爆發個案，當中超過9成涉及幼兒中心、幼稚園或小學。孔繁毅表示，小朋友的個人衛生意識一般較弱，同學之間接觸頻繁，因此較容易受到集體感染，但一般個案在受感染約一個星期後就會康復。

他提醒家長，手足口病的傳染性極高，學童一旦受感染應留在家中休息。同時，家長必須注意，單憑酒精搓手液是無法消滅手足口病病毒的，必須使用皂液及清水洗手，才能達到實質的潔淨消滅效果。

在首波疑似病例爆發的蒙布瓦盧，無國界醫生正與當地衞生部合作，設立伊波拉治療中心。圖中的人員正在搭建個人防護裝備的更衣區。©MSF

伊波拉疫情 本港感染與移入風險極低

近日剛果民主共和國及烏干達近日爆發了新一輪伊波拉疫情。孔繁毅稱，中非及西非地區每隔一兩年就會偶爾出現局部爆發，由於香港與這兩個非洲國家之間並無直航航班，且本港衞生防護中心在邊境防線已設有足夠的篩查機制，包括要求旅客填寫詳細的旅遊及病歷問卷，因此香港整體的感染與移入風險極低，呼籲市民不用太擔心。

他補充說，伊波拉病毒的潛伏期為21日，初期病徵如發燒、頭痛等與普通上呼吸道感染無異，通常要到兩、三星期後才會惡化至內臟衰竭及內外出血。目前，醫學界有望在今年年底推出針對本迪布焦型伊波拉病毒的疫苗，相關抗病毒藥物亦已展開臨床測試。