香港流感季節？孔繁毅相信冬季流感季節已開始　本月至下月或爆發

香港大學醫學院內科學系傳染病科主任孔繁毅今日（3日）指，本港流感疫情呈上升趨勢，相信冬季流感季節已開始，並預料在1至2月將出現爆發，可能延續至農曆新年後，直至群體免疫達到足夠高水平。



根據衞生防護中心的數據，流感陽性比率在2025年10月達到高峰，為10%，隨後在11月略微回落，但12月再次回升至6至7%。（AI生成圖像）

流感高峰期是幾月？

香港而言，一般是每年12月至翌年3月

香港流感主要流行病毒株是什麼？

孔繁毅今日在商台節目《政經星期六》中表示，自去年9月以來，主要流行的病毒株為甲型H3N2。根據衞生防護中心的數據，流感陽性比率在10月達到高峰，為10%，隨後在11月略微回落，但12月再次回升至6至7%。在瑪麗醫院，因H3N2流感入院的長者病例數量增加，顯示疫情的嚴重性。

流感高峰期持續多久？

隨著聖誕和新年假期結束，學生陸續復課，加上寒冷天氣有利病毒繁殖，孔繁毅擔心流感疫情會進一步擴散。他指出，學童在校園中感染後，容易將病毒帶回家，對長者和幼童構成風險。預計未來一至兩個月流感活躍程度將上升，疫情高峰可能會貫穿整個農曆新年。

港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

預防流感有什麼方法？

孔繁毅提到，目前正在流行的H3N2病毒中，「KR分支」新變異株已成為主流，但社區對此病毒株的免疫力較低，僅約18%的人擁有抗體，達到足夠保護水平的更不足1%。他強調，接種本季流感疫苗仍是預防重症和入院的最有效方法，疫苗對長者的保護力約為40%，對兒童則達到75%。孔繁毅呼籲市民，如有需要，應及時接種疫苗，以減低流感重症以及感染風險。