印度尼帕病毒｜死亡率高傳染性低　孔繁毅籲免赴疫區及飲生椰棗汁

印度西孟加拉邦近日爆發高致死率的尼帕病毒（Nipah virus）疫情，引起全球關注，港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授兼傳染病科主任孔繁毅今日（28日）表示，感染尼帕病毒死亡率高，因未有有效藥物治療，而且潛伏期有機會達兩、三個月，較難診斷。



不過，孔繁毅認為病毒傳入香港風險暫時低，因印度當地政府已將患者隔離，而且尼帕病毒傳染性不高，而市民應避免前往爆發地，不要飲用生椰棗樹汁，因棗液易受帶病毒動物感染。



資料圖片：2021年9月7日，印度衛生人員正在捕捉尼帕病毒携帶者之一的蝙蝠。（Getty）

尼帕病毒是什麼？

孔繁毅在港台節目《千禧年代》中說，尼帕病毒是一種新發病毒傳染病，天然宿主是果蝠（Fruit bat），於1998年、1999年在馬來西亞、新加坡等地的養殖豬場最先有工人感染。他指果蝠感染尼帕病毒後不會死亡，但其尿液，糞便可以感染動物食物，令豬隻、狗、羊及貓等受到感染，然後再傳給人類，而且在感染初期已可傳播。

感染尼帕病毒有什麼症狀？

孔繁毅續說，感染尼帕病毒的早期症狀與流感相似，會有發燒、頭痛、嘔吐或肌肉酸痛等，更嚴重會有併發症，如肝炎、癲癇、腦炎，昏迷甚至死亡。他又表示，感染尼帕病毒的死亡率高，約有40%至70%。

尼帕病毒有藥醫嗎？

孔繁毅解釋指，暫時未有藥物可有效治療，而且因感染而引致的併發症會令人死亡，此外，尼帕病毒一般潛伏期為4至14日，但亦可長達兩、三個月，比較難診斷。

港大醫學院臨床醫學學院內科學系講座教授兼傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片）

至於感染後處理，孔繁毅指最重要檢視病人病史，有否去爆發地區，是否有接觸感染者或動物等，亦可抽取病人鼻液或血液作檢測。他指病人需要隔離治療，如果出現併發症會在深切治療部接受支持式治療。他提到中國科學院武漢病毒研究所有一款「VV116」藥物，原用作治療COVID-19，暫時有數據顯示可以治療尼帕病毒，但目前未獲許可用作治療尼帕病毒。

香港有尼帕病毒爆發風險嗎？

被問到尼帕病毒傳入本港的風險，孔繁毅認為風險不大，因尼帕病毒暫時不是大規模爆發，只在西孟加拉邦爆發，加上當地政府已將患者隔離。此外，他指尼帕病毒傳染性不高，只透過飛沬或密切接觸才會感染。

他又提到西孟加拉邦沒有直航抵達香港，需要轉機，相信衞生署會有相應措施，市民應避免前往爆發地，不要接觸動物及飲用生椰棗樹汁，因棗液易受感染。

孔繁毅指尼帕病毒是一種新發病毒傳染病，天然宿主是果蝠（Fruit bat）。（GettyImages）

衞生防護中心傳染病處主任歐家榮在同一節目中指，衞生署會密切監察，目前沒有錄到懷疑輸入或本地個案，會對旅客進行健康篩查。他又指，醫護人員會就每宗個案調查病人的旅行史及接觸史，並會安排其入住公立醫院進行測試。一旦發現輸入個案，會隔離病人並追蹤密切接觸者。

他續說，初步風險評估顯示，尼帕病毒傳入香港風險低，因病毒目前只在印度西孟加拉邦加爾各答一間醫院傳播，沒有跨境情況，當地社區亦未有大型爆發。衞生署昨日開始加強印度訪港旅客的體溫監測及醫學評估。

歐家榮指，若直接接觸受感染動物，如豬、馬、蝙蝠等，或飲用生椰棗汁都會有感染風險，建議市民如要到印度旅遊，不應接觸動物，需保持個人衛生，並要注意進食，如生果需徹底洗淨，如懷疑有動物咬過，則不應進食。