港口社區系統年初啟用　運物局：業界反應正面　6000企業登記使用

運輸及物流局牽頭的港口社區系統，於今年1月中正式啟用，接入的企業可以一站式實時追蹤貨物，並使用跨境報關、智能分析等功能。局方指業界對系統反應非常正面，已有逾6000間企業登記使用，涵蓋航運、貿易公司、貨運代理和倉儲公司等。



港口社區系統於今年1月中正式啟用。運輸及物流局指，至今已有逾6000間企業登記使用。（政府新聞網圖片）

港口社區系統於今年1月中正式啟用。運輸及物流局指，至今已有逾6000間企業登記使用。（政府新聞網圖片）

運輸及物流局副秘書長陳婉雯表示，系統內以區塊鏈技術記錄的可信貨物狀態數，據已獲得九家本地銀行認可。（政府新聞網圖片）

運物局副秘陳婉雯呼籲業界善用港口社區系統

運輸及物流局副秘書長陳婉雯表示，港口社區系統推出以來，業界反應非常正面，至今逾6,000間企業登記使用，涵蓋航運、貿易公司、貨運代理和倉儲公司等，大部分為中小企。她引述業界意見指，系統提供了中小企以往難以負擔的數碼平台，並呼籲業界善用系統，以發揮數據互聯互通的規模效益。

她又指出，系統內以區塊鏈技術記錄的可信貨物狀態數，據已獲得九家本地銀行認可，可用於風險管理等流程，有助促進貿易融資。政府正拓展離岸貨物追蹤，為銀行提供更全面的物流數據，協助經營離岸業務的港企取得融資。當局未來會利用系統，與其他國內、海外的港口和全球的航運商業數據平台連接，推動物流數據互聯互通。

物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚表示，企業接入系統後可在同一平台，使用多項功能，包括輸入海運、空運提單號碼，實時查詢貨物狀態等。（政府新聞網圖片）

可在同一平台使用多項功能

負責開發和管理系統的物流及供應鏈多元技術研發中心行政總裁黃廣揚表示，企業接入系統後可在同一平台，使用多項功能，包括輸入海運、空運提單號碼，實時查詢貨物收貨、裝機、起飛、抵港、清關等狀態，更可以「一單多報」，將數據一鍵提交予香港海關與內地的單一窗口，無須重複填寫，減少出錯。

系統同時可就船期延誤、溫度異常等即時發出警告，提示企業及早部署。他強調，系統採用區塊鏈技術確保數據安全，可作存證和防止篡改，為貿易融資、貨物追溯和其他物流服務提供可信憑證。

有日本物流企業的香港分公司在系統測試階段已引入系統。企業的空運部副主管後藤一德指，系統讓公司可以無縫追蹤貨物，大幅減少人手處理的後續工作。（政府新聞網圖片）

有日本物流企業的香港分公司在系統測試階段已引入系統。企業的空運部副主管後藤一德指，引入系統前，數據分散於多個平台，人員無法實時掌握，且耗費大量時間整合。系統將清關狀態標準化，並直接與公司內部系統對接，使公司可以無縫追蹤貨物，大幅減少人手處理的後續工作。