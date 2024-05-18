貨欄吞吐量降　林世雄：研改建港口設施　增新能源加注服務

本港去年港口貨櫃吞吐量按年跌14%，跌至27年新低，並跌出全球十大。運輸及物流局局長林世雄稱，有幾大課題提高港口競爭力，包括利用港珠澳大橋爭取廣西、粵西地區來貨，並研究改建港口設施，例如增加液化天然氣、以及甲醇和其他新能源的加注服務。他強調港口用地只能做港口及海運相關業務，地契寫得十分清晰，不會用作住宅用途。



2024年4月航拍，和記HIT的9號北碼頭完全空置。（王海圖攝）

年內完成液化天然氣能源點加注服務研究 利用港珠澳大橋增來貨量

林世雄表示，本港貨櫃吞吐量下跌是事實，重點要如何吸引貨運來港，以提高競爭力為目標，指目前有幾個課題要做，例如爭取資源，利用港珠澳大橋吸引廣西、粵西等到港運貨。

他指另一方面會改建港口設施，因國際航運組織計劃2050年達到淨零排放，現時的傳統燃油船會陸續改用液化天然氣或甲醇，故局方正研究今年內完成研究在港口提供液化天然氣能源點加注服務，並再研甲醇及其他新能源等。

他又說，正推展智慧港口平台，加強貨運效率吸引更多貨船，亦發展高增值方向，如船舶租賃、保險、海事仲栽等。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片/林靄怡攝）

重申9號風球下港鐵露天段停駛 盡量駛往終站或大站

林世雄強調，港口碼頭用地在地契上已清楚寫明要做港口及海運有關業務，指信息十分清晰，不能興建住宅物業。

另外，政府早前就惡劣天氣應對方面有新措施，林世雄稱9號風球下港鐵露天段會停駛，但已在露天段的列車，會在盡可能下駛往原來終點站或大站等，機管局也會為滯留乘客提供舒適環境等。

至於早前新增8個內地自由行城市，林世雄稱2019年前8城市中只有山西太原市有直航航班，通關後已增至4個，昨（17日）收到信息南方航空6月2日會開直航往哈爾濱服務，局方會續與本地航空公司聯絡增加直航及相關班次。

▼2000至2024年 香港貨櫃碼頭衛星圖▼

