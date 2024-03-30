港去年貨櫃吞吐量排名下跌　林世雄：應抓緊時機續鞏固港口優勢

本港港口去年貨櫃吞吐量為1,440萬個標準箱，按國際航運業權威媒體Lloyd’s list的推算排全球第10，較2022年下跌一名。運輸及物流局局長林世雄表示，不少人或會著眼於下跌趨勢，但他認為應該抓緊時機，繼續鞏固及發展香港港口的優勢，包括打造香港成為綠色智慧港口，加強與粵西地區及其他大灣區城市合作，擴大貨源和國際聯繫等。



本港港口去年貨櫃吞吐量為1,440萬個標準箱，按國際航運業權威媒體Lloyd’s list的推算排全球第10，較2022年下跌一名。（資料圖片/鍾偉德攝）

港口活動難免受地緣政治等影響 目前仍位居全球重要港口

林世雄今日（30日）在網誌提到香港貨運發展，指社會對香港港口的吞吐量非常關注，但香港作為細小、開放型經濟體，港口活動表現難免容易受外圍環境、全球經濟及地緣政治等因素所影響。

他強調，港口業務是香港過去數十年建立下來的重要資產，作為中國唯一的自由免稅港，配合清關快、效率高的「補時港」優勢，以及每星期有逾300班國際貨櫃班輪，連接全球近500個目的地，加上一流的機場、陸路跨境口岸和運輸設施等網絡聯繫海內外，香港仍然位居全球重要樞紐港口。

運輸及物流局局長林世雄。（資料圖片/梁鵬威攝）

去年遠洋貨櫃船停留本港平均0.95天 反映高效處理能力

林世雄又說，在反映全球航運中心綜合實力的《2023新華·波羅的海：國際航運中心發展指數報告》中，香港排名全球第四。按上海航運交易所的資料，去年遠洋國際貨櫃船在香港港口停留的平均時間為0.95天，遠低於世界前20大貨櫃港口的平均值1.85天，顯示香港港口的高效處理能力。

林世雄稱，會繼續致力打造香港成為綠色智慧港口，按《海運及港口發展策略行動綱領》提升本港港口競爭力，當中包括讓香港成為優質綠色能源加注中心，提供綠色甲醇、液化天然氣等潔淨能源；促進智慧港口發展，通過數字化港口社區系統提高營運效率；加強與粵西地區與其他大灣區城市合作，擴大貨源和國際聯繫，增加經由香港港口處理的貨物出發地和目的地等。