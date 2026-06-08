海關關員偷現金後　求事主銷案等多犯2事　認罪失200萬長俸

54歲時任海關關員在健身室拾獲他人銀包，涉偷走銀包內2500元現金，被捕後對事主死纏爛打十數天，多番發訊息求銷案不果，再更親身接觸事主，事主終不勝其煩銷案，警覺可疑追問，關員再被捕時推傷警員。關員今（8日）在西九龍裁判法院，承認盜竊及意圖妨礙司法公正等3罪，求情稱失去200萬長俸及宿舍等福利。主任裁判官蘇文隆遂把案件押後至6月22日判刑，以待索取背景及心理報告，期間被告須還押。



被告承認盜竊妨礙司法及阻差等3罪

被告曾志豪（54歲，公務員），承認的盜竊罪，指他於2026年3月19日，在深水埗偉智里2號金玉大廈Non Stop 24 Fitness偷竊黃冠豪2500元現金。被告另承認作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，及抗拒執行職責的警務人員共2罪，指他於同年3月28日及4月9日，試圖勸說服黃冠豪在盜竊案改口供；及於4月9日，在深水埗偉智街遊樂場內抗拒執行職責的警員。

被告曾志豪在西九龍法院承認3罪，須還押候判。

被告因本案失工作及200萬長俸

控方指，被告沒有案底。辯方求情指，被告54歲，已婚，目前與家人同住。被告任職公務員約30年，月入4.8萬元。犯案是因為一時貪心及愚蠢，被告因本案失去工作及200萬元的長俸等福利。

事主找回銀包後發現現金不見了

案情指，被告與事主為同一健身室的會員，二人互不相識。在2026年3月19日，事主健身後，發現其錢包遺留在儲物櫃，遂向銀行報失。在獲銀行告知錢包已被人送往旺角警署。事主其後到警署取回錢包，發現內裏的2500元不知所終，於是報警。

閉路電視拍到被告拾獲銀包時內有現金

閉路電視片段顯示，被告在案發當日曾出現在上述地址，亦有使用涉案儲物櫃。他曾多番檢查事主的錢包，當時錢包內有現金。其後被告就拾獲錢包報案，警員檢查該錢包時，入面已沒有現金。被告在2026年3月26日因盜竊罪被捕。他警誡下否認指控，稱想還錢包時錢包內已沒有現金。

被告連續十數天向事主發訊息求銷案

同月28日，事主收到銀行的電話，指被告要求他回電，他於是聯絡被告。被告稱他因盜竊被捕，並在往後的十數天內，持續向事主發送訊息，指他因案承受巨大壓力，惟事主無視。

事主不勝其煩嘗試銷案

被告在2026年4月9日親身接觸事主，要求他銷案，更向事主提供一份說辭。事主感到不勝其煩，向警方表示想銷案，警員感可疑，再三追問下，事主展示他和被告的對話記錄。

被告再被捕時掙扎令警員跌倒

警方同日截停被告並作拘捕，被告曾激烈掙扎，令警員跌到，右臂擦傷。被告警誡下承認曾引導事主銷案。

案件編號：WKCC164/2026