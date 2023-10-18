關員從同事儲物櫃偷700元　官斥紀律部隊並接連犯案　判囚9星期

海關關員在機場海關更衣室開同事儲物櫃偷款700元，同事發現錢包內金錢不翼而飛後，在櫃內放置攝錄儀器揭發案件。關員早前承認盜竊罪，案件今(18日)在東區法院判刑，裁判官施祖堯指案件性質嚴重，被告身為紀律部隊人員接二連三解開事主儲物櫃的鎖，可見被告有計劃亦有技巧，認為預判阻嚇性刑罰，判他入獄9星期。



案發地點為海關更衣室

被告胡亮豪，38歲，報稱前海關關員，承認於2022年11月29日，在赤鱲角駿運路9號，超級一號貨站4樓海關更衣室內，在蔡姓事主使用的儲物櫃中偷取500元，及在同年12月7日再在同地偷取蔡200元。被告於同年12月23日企圖再偷蔡的財物時被揭發。

被告胡亮豪在赤鱲角貨運站的海關更衣室內偷同事金錢。（資料圖片）

事主在儲物櫃內置攝錄儀器

案情指，被告與事主案發均為海關關員。2022年11月，事主把銀包放入儲物櫃並上鎖，事後發現銀包內失了500元。蔡之後在儲物櫃放入攝錄儀器，並開卡錄影功能，希望能找出盜竊者。同年12月7日，事主發現再有200元被偷，惟未拍到偷竊者容貌。直至同月23日，事主再查手機片段，發現穿海關軍裝服的被告，戴手套兩度打開事主的儲物櫃，影片並拍到被告的職員編號。被告警誡下承認因貪心，破解事主密碼鎖後偷錢。

被起訴前已辭職並向事主還款

辯方求情指，被告2007年入職海關，他為支付母親生活費及祖屋維修，導致經濟拮据，並須借貸 ，他在經濟壓力下犯案。被告未被起訴前已辭職，並已還款予事主，他已轉職任工地學徒。

案件編號：WKCC 2847/2023