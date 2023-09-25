關員開同僚儲物櫃偷700元　事主放手機攝錄擒真兇　被告認罪候判

海關關員涉於機場貨運站更衣室，打開數名同僚的儲物櫃並盜取金錢，同僚發現有失竊後，在櫃內放下攝錄器拍到情況。已離職的關員今(25日)在西九龍去院承認3罪，求情時稱他雖然月入3萬，但要供養母親及子女，加上支付內地祖屋的重建費用，令他入不敷支，支付子女學亦有困難，從而犯案。裁判官把案押後至10月3日判刑，被告准繼續保釋。



被告胡亮豪（38 歲），前海關關員，他承認2項盜竊罪，及1項企圖盜竊罪，指他於 2022 年 11 月 29 日及 12 月 7 日，在赤鱲角駿運路 9 號超級一號貨站，海關更衣室的某個儲物櫃，偷竊屬姓蔡事主的現金500 元及200 元；他另於同年 12 月 23 日企圖盜竊屬於蔡的財產。

被告胡亮豪在西九龍法院承認盜竊等3罪候判。(資料圖片)

事主發現5百元放偷後放手機攝錄

案情指，被告與姓蔡事主案發時均為海關關員，並同於赤鱲角超級一號貨站工作，兩人在海關男更衣室各獲分配一個獨立儲物櫃。蔡於 2022 年 11 月曾把500 元現金放入錢包，他在儲物櫃上鎖後離開，事後發現該500元不見了。蔡之後將手機放入儲物櫃的紙盒內，並進行錄影，希望找出真兇。

手機拍到被告制服的職員編號

蔡於同年12 月 7 日再發現他放在儲物櫃的 200 元被偷，錄影片段顯示曾有人打開他的儲物櫃，惟未拍到偷竊者的容貌。他至同月 23 日再翻查片段時，見到被告身穿海關軍裝戴上手套，兩度打開儲物櫃，他並從被告的外套上看到其職員編號。

被告被捕後承認因貪心而偷錢，他趁更衣室沒有人時，破解事主的密碼鎖並行偷竊。

求情稱內地祖屋重建致入不敷支

辯方求情指，被告 2007 年入職海關，至 2022 年底因本案而離職，現轉職地盤學徒。被告任職海關時月入約 3 萬元，育有 2 名子女，並須供養母親，案發時內地祖屋要重建，令他入不敷支，連子女的學費亦支付不來，因經濟壓力而犯案。

案件編號：WKCC2847/2023