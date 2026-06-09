有智障兒的父親　強姦12歲智障姪女並要她肛交　官歎為何沒同理心

大伯涉多番性侵輕度智障12歲女姪女，包括趁她玩手機時脫去她的褲子，並在無戴避孕套下強姦及與她肛交。該大伯今（9日）在高等法院承認強姦、非法肛交和非禮等5罪，他求情時透露他有女友並有一名也是輕度弱智的兒子，要求輕判。法官張慧玲聞言不禁稱，被告也有輕度智障兒子，為何他對事主卻欠同理心，張官把案件押後至7月21日判刑，以索取被告的心理報告。



被告YCL，43歲，無業。他承認強姦、向16歲以下兒童作出猥褻行為、與21歲以下女童X作出肛交和兩項非禮罪，合共5罪。

被告YCL在高等法院承強姦及非法肛交等5罪。(黃浩謙攝)

事主患上創傷後遺症

辯方求情時稱，事主X因事件患有創傷後遺症，但望法官考慮因被告認罪，令X不用出庭作供覆述經歷。惟張官指被告的16歲兒子，同是輕度智障人士，質疑被告為何對事主又欠同理心，且被告當時亦有女友，卻仍要侵犯事主。

被告是事主X的大伯

案情指，女事主X案發時12歲，患有輕度智障，被告是X父親的哥哥，故被告是X的大伯。被告與父親和胞弟所住的村屋相連。

X玩手機遭被告脫褲強姦

事主X自2021年起在寄養家庭居住，周未才會回家。本案三次事件，均發生於2023年7月至8月，X周未回家時發生。X在首次事件發生時，她在被告的村屋玩手機，被告隔著X的衣服摸胸和私處，繼而拉開她的褲管，並把她強姦。X感到痛楚並叫被告停止，被告繼而要她口交，她感不適並想嘔吐。

X肛交覺痛大叫遭被告用手掩咀

在第二次事件時，X在被告家看電視，被告突拉開X的褲管，並與X肛交，X因感到痛楚大叫，被告則用手掩她的咀。被告在第三次事件時，伸手入X的衣服內，摸她的胸和私處。

X告知寄養家庭揭發事件

X於2023年9月，把事件告知寄養家長，事件報警。被告被捕後，承認摸X的胸和私處，又指與X性交和肛交時，沒有使用安全套。

案件編號：HCCC389/2025