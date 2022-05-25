姑丈認圖姦及非禮讀小學的姪女　性侵對方後說：我愛你　官稱震驚

任職業司機的姑丈，在照顧讀初小的姪女時涉多番非禮，包括在妻洗澡或不在場時親吻姪女或摸她，亦試過一同共浴，並曾在侵犯姪女後說：「我愛你。」姪女升小五時開始明白這是不當行為，開始避開姑丈，家人亦開始發現她有情緒問題，終揭發事件。惟姑丈被捕後反指姪女把舌頭伸入其口，又形容二人如情侶，他未能自控才鑄成大錯。姑丈今(25日)在高等法院承認非禮及企圖強姦等6項罪名。法官把案件押後至7月8日，以索閱多份報告，包括事主及其父母的創傷報告。



官坦言感到震驚

法官又指本案案情嚴重，被告嚴重違反誠信，指他當時如同事主X的父親，卻多次侵犯她，他被捕後更向警員形容事主X與他有如一對情侶，法官坦言感震驚，並會為被告索取心理報告，以評估他是否有孌童癖，和其重犯的風險。

現年53歲的被告，報稱司機，承認1項企圖強姦及5項非禮罪，指他於2015年2月至2017年1月期間，5次非禮X，及於2015年2月企圖強姦X。案發時，X介乎8至10歲。

X父母離異交姑媽姑丈照顧

案情指，X的父母已離異。又因其父母的工作關係，把X交由X父親的胞妹和被告照顧，惟2018至2019年間，X不願出席家庭聚會，並出現情緒問題，需接受輔導。她在接受輔導時透露遭性侵，事件因此報警。

讀小二至小四時遭性侵犯

X在錄影會面指，她就讀小二至小四期間，在被告或被告母親的家，或在農曆新年回內地時，曾先後遭被告非禮5次，當時被告會趁妻子(即X的姑媽)往洗澡或在另一房間時，向X作出非禮行為

指被告侵犯後說我愛你

X指被告第一次非禮她時只是吻她的嘴唇，後來變成摸X的胸和私處，甚至以他的陽具磨擦X的私處。被告曾在侵犯她後說：「我愛你。」亦曾和X一同洗澡時侵犯她。

欲試性交並稱X會感到舒適

此外，X讀小二至小三時，被告曾把手伸入X的衣服內摸胸，他並脫去X的褲子，舔她的乳頭和私處，然後以他的陽具磨擦X的私處。被告曾嘗試性交，並稱X會感到舒適。

X稱一直視被告為另一個父親

X又稱，他一直視被告為另一個父親，直至她開始接受性教育，知道被告對她所做的事是不當，故她在升小五後開始和被告保持距離，被告亦未有再侵犯她。

被告形容與X像情侶

被告於2020年9月被捕，他在錄影會面中承認曾摸X，或以下體磨擦X的私處。他亦指X曾多番主動吻他，並把舌頭伸入他的口，或坐在他的下體上郁動。感到兩人像情侶，他沒有強迫對方。更稱他起初認為該些親密行為只是家庭成員間表達愛意，惟他及後未能自控，鑄成大錯。

案件編號：HCCC17/2022