姑丈圖姦姪女反指女方主動　官斥怎會說成像年輕人的初戀　囚8年

職業司機照顧讀小學的姪女時，多番作出性侵行為，由初時親吻，發展至共浴及撫摸，並向姪女說：「我愛你。」後更企圖強姦姪女，姪女讀高小時接觸性教育後，始知姑丈行為不當。惟姑丈被捕後反指姪女向他作主動，他未能自制才鑄成大錯。姑丈早前認罪，法官今(8日)在高等法院判刑時，質疑被告怎會把照顧者的愛，說成如年輕人之間的初戀，又透露事主對被告反指她作主動感憤怒，直斥被告自己犯錯卻埋怨事主，應感到羞恥，判他入獄8年。



現年53歲的被告，報稱司機，承認1項企圖強姦及5項非禮罪，指他於2015年2月至2017年1月期間，5次非禮X，及於2015年2月企圖強姦X。 案發時，X於介乎8至10歲。

事主X對被告說法感憤怒

法官引述事主X的創傷報告指，X曾萌生自殺念頭，現時仍有創傷後遺症的症狀。對於被告指她是主動一方感到憤怒。她的父母對事件感到自責。

報告指被告對妻及兒之間已失去情感

被告的心理報告指，被告和妻子、兒子之間失去情感，他與X相處所獲得的溫暖。他混淆親人之間的愛，把和X之間的情感視為青少年之間的愛情(Puppy Love)。報告指被告沒有孌童癖，重犯機會低。

法官又引述辯方求情，指被告深感後悔，已獲家人原諒。被告的妻子和兒子亦撰寫求情信，望法庭輕判被告。此外，被告向X和其家人道歉，望獲釋後可作出賠償。

自己犯錯卻埋怨X應覺羞恥

法官判刑時斥責被告嚴重違反誠信，他當時照顧X，不但未有保護她，反而把握機會侵犯，更質疑被告怎會把作小童照顧者的感情，視為年輕人之間的初戀(puppy love)，認為被告以此為藉口，滿足自己的性需要。法官認為，被告自己犯錯卻埋怨X，他應為此感羞恥。

法官又指部份非禮案情極為嚴重，被告以陽具磨擦X的私處，接近企圖強姦。考慮被告的年紀相差38年、被告在案中未有使用安全措拖，事件對X和其家人的影響，遂決定判處被告監禁8年。

X因父母離異交姑媽姑丈照顧

案情指，X的父母已離異。兩人因工作關係，把X交由姑姐和被告照顧。惟她於2018至2019年間，不願出席家庭聚會，並需接受輔導。她在接受輔導時透露遭性侵，事件報警。

X讀小二至小四時遭性侵

X在錄影會面指，她就讀小二至小四期間，在被告或被告母親的家，或在農曆新年回內地時，曾先後遭被告非禮多次。被告會趁妻子往洗澡或在另一房間時侵犯X。

曾與X共浴並藉機侵犯

被告第一次非禮她時只是吻她的嘴唇，後來變本加厲，指浩有摸她的胸和私處，甚至以陽具磨擦X的私處。被告侵犯她後曾說：「我愛你。」亦曾和X一同洗澡時侵犯她。此外，X讀小二至小三時，被告嘗試把陽具插入X的私處，稱X會感到舒適。

被捕後反指是X作主動

被告被捕後，在錄影會面中作出招認。他亦指X曾多番主動吻他，並把舌頭伸入他的口，或坐在他的陽具上郁動。他指感到兩人像情侶，起初認為該些親密行為只是家庭成員間表達愛意，惟他及後未能自控，鑄成大錯。

案件編號：HCCC17/2022