詐騙｜假eHealth或HA Go短訊訛稱醫保計劃產生費用　醫衞局已報警

近日有市民收到聲稱以「eHealth」或「HA Go」名義發出的短訊，指市民所訂閱的「醫療保障計劃」、「大灣區港澳通醫療保障計劃」或「跨境醫療保障計劃」試用期已結束，並會產生費用，企圖誘使市民撥打短訊內提供的電話號碼或接聽不明來電。醫衞局和醫管局嚴正澄清，從未發出有關短訊，並已就事件報警。當局發出的所有短訊均會以「#」號開頭，呼籲市民提高警覺。



醫衞局和醫管局表示，其發出的所有短訊均會以「#」號開頭，呼籲市民提高警覺。（醫管局Facebook相片）

醫衞局表示，醫健通和醫管局均已參與通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」，其單位發出的所有短訊均會以「#」號開頭（即「#eHealth」或「#HA Go」），方便市民識別發送人身份真偽。

醫管局如需以電話聯絡市民，一般會由職員親自致電並提供相關資料以核實身份。醫管局現正分階段轉用以18285或18286作為來電顯示開首號碼，方便市民清楚識別醫管局的來電。

醫健通和醫管局均已參與通訊事務管理局辦公室的「短訊發送人登記制」，其單位發出的所有短訊均會以「#」號開頭（即「#eHealth」或「#HA Go」），方便市民識別發送人身份真偽。(資料圖片)

醫衞局和醫管局再次提醒市民，切勿向來歷不明的可疑來電、短訊或網站連結提供任何個人資料，避免洩露私隱。市民若曾向可疑短訊提供的電話號碼或任何人士披露個人資料，應立即與警方聯絡。