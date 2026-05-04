詐騙｜首季近萬宗　外籍商人網戀「投資專家」　失8479萬加密資產

警方今年首季錄得9,427宗騙案，當中一成為投資騙案。其中損失金額最大的個案，涉及一名67歲外籍男商人，與另一自稱「投資專家」發展成網戀關係，他在半年間將價值8,479萬元加密資產轉至騙徒電子錢包，至無法提取收益時始知被騙。



為遏止投資騙案，警方與金管局、證監會等推出一系列應對措施，包括計劃今年內降低遙距開戶新客戶向第三方每日轉帳限額至不超過10萬元等，提高騙徒利用「傀儡戶口」轉帳的難度。



（左起）投資者及理財教育委員會投資者及協作關係總監楊蔚怡、金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、商業罪案調查科警司李蔚詩、證劵及期貨監察委員會秘書長兼首席管治總監楊國樑。（梁鵬威攝）

拘捕1961人涉各類騙案罪行 千宗投資騙案損失共6.8億

警方今年首季錄得9,427宗騙案，並拘捕1,961人涉各類騙案罪行，按年升14%。

投資騙案佔整體一成、錄得1,003宗，損失金額為6.8億元。當中329宗涉60歲以上長者受騙，損失金額較去年同期上升近七成，涉款3.3億。

商業罪案調查科警司李蔚詩提及其中一種常見詐騙手法，騙徒會在社交平台誘導受害人加入通訊群組，群內全為假成員，當中有人假扮投資專家，營造人人獲利現象，及後指示受害人到指定平台充值。（梁鵬威攝）

騙徒「先畀甜頭」誘導受害人投入更多資金投資

商業罪案調查科警司李蔚詩提及其中一種常見詐騙手法，騙徒會在社交平台誘導受害人加入通訊群組，群內全為假成員，當中有人假扮投資專家，營造人人獲利現象，及後指示受害人到指定平台充值。

她提到，部份騙徒會「先畀甜頭」刻意營造出金效果，誘導受害人投入更多資金投資。研究顯示曾出金的損失，比無出金高六成。

受害人收到警方提示後約28日才相信自己受騙

李蔚詩又說，受害人收到警方提示後約28日才相信自己受騙，他們通常會嘗試取回資金，及後才報案。她強調每延遲一日報案，每日損失增約1.4萬元，反映最令人泥足深陷的並非騙局本身，而是市民是否願意止蝕。

設平台助銀行交換受害人資料 目標年底涵九成半銀行

為遏止投資騙案，警方與金管局、證監會等推出一系列應對措施。金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，證監會將與銀行分享警示名單，列出可疑投資產品或平台，透過銀行網絡分析找出潛在受害人，再透過銀行間訊息交換平台（FINEST）分享客戶資料，希望盡早聯絡受害人。截至3月底已有16間銀行參與，目標今年第二季涵蓋28間銀行，佔市場九成半。

（左起）投資者及理財教育委員會投資者及協作關係總監楊蔚怡、金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏、商業罪案調查科警司李蔚詩、證劵及期貨監察委員會秘書長兼首席管治總監楊國樑。（梁鵬威攝）

銀行今年內降遙距開戶新客戶 每日向第三方轉帳額減至10萬

為遏抑騙徒利用「傀儡戶口」轉帳的情況，零售銀行計劃今年內降低遙距開戶新客戶向第三方每日轉帳限額至不超過10萬元。

陳景宏表示，銀行會監察使用情況，如信納非傀儡戶口，可按風險為本調升轉帳上限。他又指，大部份客戶轉帳是10萬元以內，只有少數客戶需要高金額轉帳，料對普遍市民影響不大。

此外，金管局與警方將試行跨機構開戶數據分析提早識別傀儡戶口。陳景宏解釋，以往曾有人在網上銀行於零晨時份短時間內開數個戶口，或境外人士來港同時到數間分行開戶口，個別銀行未必偵測到。因此透過結合開戶數據和警方提供的可疑戶口情報，建立可評估傀儡戶口風險的機器學習模型，讓銀行透過「紅燈制度」及早識別和監察帳戶。