木棉飄絮礙健康? 　詹志勇：空氣污染危害更大　盲目減種屬不文明

近日有葵青區區議員表示，擔憂區內木棉花絮會引發市民氣管敏感及影響環境衞生，倡議改種其它植物。香港教育大學社會科學系研究講座教授（地理及環境科學）、被譽為「樹博士」的詹志勇今日（10日）接受訪問時指，對這個說法存疑，形容日常空氣污染對身體危害更大，在花絮飄散期間，市民如有需要，只要「戴個口罩」，便能有效防範。他反對因棉絮而斬樹或盲目減少種植，形容有關做法「唔科學、唔係幾文明」。



3月15日，鳥兒飛到木棉樹上。（梁鵬威攝）

詹志勇在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，每到特定時節便會被問及木棉花絮飄散的問題，「到時到候都會問下」。他解釋指，木棉樹原產於天竺，後傳入東南亞，再傳到中國，廣泛分布於四川至福建等南中國亞熱帶地區。經過長年發展，木棉樹已經「歸化」，「已經當係自己人」，甚至在中國傳統的琴棋書畫中亦屢見其蹤影。他形容木棉樹是「中國魂」，亦是南方「英雄樹」，市民應該去愛它，而非去憎恨它。

空氣污染對人體危險更嚴重

對於棉絮被指影響健康的說法，詹志勇表示抱有懷疑。他指出，每年5月左右，木棉果實成熟裂開，棉絮包裹著種子隨風飄散，這是所有植物開枝散葉、傳宗接代的自然方法。他續說，空氣中存在許多看不見的有害物質，與木棉絮相比之下，日常的空氣污染對人體健康的危害更為嚴重，大眾與其將焦點放在短暫帶來影響的木棉花絮上，不如將注意力集中在真正影響健康的空氣污染因素。

他又指出「好多人花粉敏感，但唔會因此唔俾種花」，認為市民在花絮飄散期間只需「戴個口罩」，便已能有效防範，並不會帶來太多不便。他認為，不應將木棉花的1%缺點無限放大，強調木棉樹對生態及文化有極大貢獻，「應該睇佢嘅好有99%」。

教育大學地理及環境科學研究講座教授詹志勇。（資料圖片／盧翊銘攝）

倡避免同一地點種植過多木棉樹

針對有建議提出在木棉樹成熟前加強修剪樹木以減少棉絮，詹志勇對此表示反對，認為有關做法「唔科學、唔係幾文明」。他指出，樹木具有反應，「唔係一碌木咁」，如果人類刻意傷害它，令它傳宗接代失敗，樹木覺得「俾你害咗佢」，來年反而可能會開更多花、結更多果。他認為較可行的方法，是避免在同一個地點種植過多木棉樹，但毋須刻意減少整體種植數量。

3月15日，鳥兒飛到木棉樹上。（梁鵬威攝）

倡部份地區可試種新型觀賞植物

詹志勇續指，熱帶地區其實還有許多開花非常美麗的樹木，本港近期亦已增種了不少開花樹，例如風鈴木等。他建議政府可設立「引進觀賞植物辦公室」，有系統地在部份地區試種新型觀賞植物，成效理想後再推廣至其他地區。

最後，詹志勇指香港屬於超高密度城市，目前的種植環境和土壤質素均非常差。他呼籲政府在進行城市規劃時，必須多考慮「綠色基建」，為植物提供優質的土壤，城市發展不應「淨係專注喺灰色基建」。

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