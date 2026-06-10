二號客運大樓啟用兩周　15間航空公司完成進駐　市民讚寬敞方便

機場二號客運大樓上月27日啟用，15間航空公司已完成進駐。有市民形容，離境大堂環境寬敞，相信外國遊客會感到吸引，亦有部份港人指，新客運大樓人流不多，使用自助托運服務更方便。運輸及物流局局長陳美寶今早到場視察，一切措施和配套都準備充足，自助登機或人手登機設施運作非常暢順。



香港快運航空今（10日）遷往至2號客運大樓。（湯致遠攝）

市民讚環境寬敞方便 可吸引外地旅客

機場二號客運大樓啟用兩周，15間航空公司相繼進駐，最後一間、香港快運航空亦於今日遷入。

市民曾小姐表示，今日使用自助登機設施時，過程非常方便快捷，認為二號客運大樓環境非常寬敞，「T1（一 繁忙時間時人流真係比較多，T1 嗰邊都咁爆滿，啲外國遊客見到（2號客運大樓）都會覺得好吸引。」

市民林小姐認為，二號客運大樓的登記程序和行李托運，與1號客運大樓的程序沒有太大分別。林小姐今早乘坐的士到一號客運大樓，再步行前往2號客運大樓，她指過程不需耗用太多時間。另有旅客表示，今早特意早起，以免因尋找路線有困難，耽誤時間。

曾小姐認為2號客運大樓較寬敞，具國際水準。（湯致遠攝）

辦理登機手續及行李寄艙服務設置於U行段。（湯致遠攝）

有部份旅客使用自助行李托運時有困難，需要人手協助。（湯致遠攝）

運輸及物流局局長陳美寶今日聯同機管局高層到場視察，巡視航空公司櫃位，又了解旅客對離境設施看法。她表示，許多旅客反映非常滿意二號客運大樓設施，「感受到不論自助登機或是人手協助，過程都非常暢順，大家都懷着興奮的心情，未出發先興奮。」她又指，希望二號客運大樓的設施能夠更加自動化和智能化，能夠提供新式乘客體驗。

運物局早前宣布，粵港政府逐步擴展「粵車南下」至全廣東省，先在今年中推廣至粵港澳大灣區全部九個內地城市，入境市區部分的每天預約出行名額由100輛提升至200輛，並推出口岸停車場的「易泊遊」服務。

「粵車南下」加大預約出行額 陳美寶：香港有足夠承載力

被問到會否擔心隨著預約出行名額增加，承載力會受到影響，陳美寶指，根據早前觀察，不論在口岸 、香港泊車和充電設施等，都足以體現一定的承載力。她續指，將會加強配套，例如在廣東省增設多個車輪驗車中心，確保車輛安全性能。

因應「粵車南下」配額增加，機場管理局會將「易泊飛」計劃同步增加可出行城市數量，「易泊遊」亦將於機管局啟用。她預計，當所有抽籖和申請程序完成後，將於7月25日會有首批車輛會進入市區及停泊於機管局的停車場。

運輸及物流局局長陳美寶今日到場視察環境。（湯致遠攝）