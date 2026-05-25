機場二號客運大樓交通｜5.27啟用後機鐵、的士安排　附巴士一覽表

運輸署今日（25日）表示，香港國際機場二號客運大樓新旅客離港設施啟用後，將實施相應交通及公共運輸安排便利市民和旅客。署方提醒，二號客運大樓啟用初期，附近一帶的交通在部分時段可能會較繁忙，市民和旅客應提早計劃行程，預留時間適應新安排。



連接二號客運大樓落客區的翔天路將於2026年5月27日凌晨零時起開放。（香港機場管理局圖片）

根據運輸署資料，連接二號客運大樓落客區的翔天路將於周三（27日）凌晨零時起開放，有關路段已加設適當交通標誌及道路標記，指示駕駛人士。

機場二號客運大樓交通｜港鐵機場快綫

至於公共運輸安排，署方指港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的三號月台（往博覽館站方向）及四號月台（往香港站方向）已經啟用。

港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的三號月台（往博覽館站方向）及四號月台（往香港站方向）已經啟用。（港鐵圖片）

港鐵機場快綫機場站連接二號客運大樓的三號月台（往博覽館站方向）及四號月台（往香港站方向）已經啟用。（港鐵圖片）

機場二號客運大樓交通｜專營巴士

至於專營巴士，運輸署指城巴及龍運巴士共29條機場巴士路線（A線）及17條通宵機場巴士路線（NA線）往機場方向的服務，由27日首班車起，將於停靠一號客運大樓後，途經二號客運大樓落客區。往市區及新界方向的服務路線則維持不變，乘客可繼續於機場（地面運輸中心）登車。署方指已督導營辦商密切留意乘客需求，並在需要時加強服務。

運輸署指城巴及龍運巴士共29條機場巴士路線（A線）及17條通宵機場巴士路線（NA線）往機場方向的服務，由27日首班車起，將於停靠一號客運大樓後，途經二號客運大樓落客區。（城巴圖片）

機場二號客運大樓巴士路線對照表（按地區劃分）



一、香港島區（共4條A線、3條NA線）



城巴A11：北角碼頭⇄機場

城巴NA11：北角碼頭⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

城巴A12：小西灣（藍灣半島）⇄機場

城巴NA12：杏花邨→港珠澳大橋香港口岸（通宵單向服務）

城巴A10：鴨脷洲（利樂街）⇄機場

城巴A17：深灣⇄機場

城巴NA10：鴨脷洲（利樂街）⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

二、九龍區（共6條A線、2條NA線）



城巴A21（）：紅磡站⇄機場

城巴A25：啟德⇄機場（經尖沙咀）

城巴NA20：黃埔花園⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

城巴NA21：港珠澳大橋香港口岸→大角咀（浪澄灣）（通宵單向服務）

城巴A20：紅磡站⇄機場（經長沙灣、何文田）

城巴A23：慈雲山（北）⇄機場

城巴A22：藍田站⇄機場

城巴A26：油塘⇄機場

三、新界東區（共10條A線、5條NA線）



城巴A28：將軍澳（日出康城）⇄機場

城巴A28X：將軍澳市中心⇄機場

城巴A29：將軍澳（寶琳）⇄機場

城巴NA29：將軍澳（寶琳）⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

龍運A41：沙田（碩門邨）⇄機場

龍運A41P：烏溪沙站⇄機場

龍運A42：沙田（黃泥頭)⇄機場

龍運A46：火炭（駿洋邨）⇄機場

龍運NA40：烏溪沙站⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

龍運NA41：沙田（水泉澳）⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

龍運A47X：大埔（太和）⇄機場

龍運NA47：大埔（太和）⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

龍運A43：粉嶺（聯和墟）⇄機場

龍運A43P：粉嶺（聯和墟）⇄機場（經新田）

龍運NA43：粉嶺（聯和墟）⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

四、新界西區（共9條A線、7條NA線）



龍運A30：葵涌（梨木樹）⇄機場

龍運A32：葵涌邨⇄機場（經青衣南）

龍運NA30：葵涌（梨木樹）⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

龍運NA32：葵涌邨⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

龍運A31：荃灣（如心廣場）⇄機場

龍運A38：荃灣（荃威花園）⇄機場

龍運NA31：荃灣（如心廣場）⇄港珠澳大橋香港口岸（通宵服務）

龍運A33：屯門碼頭⇄機場

龍運A33X：屯門（富泰）⇄機場

龍運A34：洪水橋（洪元路）⇄機場

龍運NA33：屯門（富泰）⇄國泰城（通宵服務，經機場及T2）

龍運NA52：屯門（富泰）→國泰城（通宵單向服務，經機場及T2）

龍運A36：錦上路站⇄機場

龍運A37：朗屏站⇄機場

龍運NA36：錦上路站⇄國泰城（通宵服務，經機場及T2）

龍運NA37：天水圍市中心⇄國泰城（通宵服務，經機場及T2）

於2026年5月27日起服務機場二號客運大樓的巴士路線。（政府新聞網文件截圖）

於2026年5月27日起服務機場二號客運大樓的巴士路線。（政府新聞網文件截圖）

機場二號客運大樓交通｜非專營巴士

供非專營巴士使用的二號客運大樓室內旅遊車候車大堂已投入運作。

機場二號客運大樓交通｜的士站

一號客運大樓接機大堂外的士站，以及一號停車場旁邊的預約的士上客區位置維持不變。

運輸署提醒乘客，參閱港鐵公司及巴士公司通告、網頁或流動應用程式、掃描車上二維碼或留意廣播系統，及早了解航空公司所在的客運大樓及車站位置。署方又指，二號客運大樓啟用初期，附近一帶的交通在部分時段可能會較繁忙。緊急事故交通協調中心會密切監察機場一帶的交通及公共運輸情況。市民和旅客應提早計劃行程，預留時間適應新安排。