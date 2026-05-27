機場二號客運大樓T2有乜食？14餐廳一覽　還有全港唯一「滑嘟嘟」

香港國際機場二號客運大樓(T2)旅客離境設施今日（27日）正式啟用，入禁區前想醫肚？根據機管局網頁介紹，目前已有14間餐廳進駐T2離境大堂。當中在離港層（L7）離境前美食廣場的麥當勞，今日見到放有麥當勞經典吉祥物之一的「滑嘟嘟」，據職員說，此分店是唯一長期擺放「滑嘟嘟」打卡的分店，左右還有、「漢堡神偷」（Hamburglar）及大鳥姐姐「小飛飛」（Birdie）。機場T2有乜食？一文看清。



香港國際機場二號客運大樓(T2)旅客離境設施5月27日正式啟用，T2的麥當勞有全港一的滑嘟嘟（中）擺設。（湯致遠攝）

1.麥當勞

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：24小時

2.好飯好餸

地址：抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00 - 23:00

3.譚仔三哥米線

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：06:00 – 23:00

香港國際機場二號客運大樓(T2)旅客離境設施5月27日正式啟用，T2的麥當勞有全港一的滑嘟嘟（紫色）擺設。（香港01記者攝）

4.快樂蜂

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：24小時

5.Joy Full House

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：24小時

6.瑞幸咖啡

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00 - 23:00

7.牛奶冰室

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：24小時

8.君蘭冰室 Express

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00-23:00

9.唐記包點

地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂

營業時間：07:00 - 23:00

10.Ufufu Cafe

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：24小時

11.雪村

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：24小時

二號客運大樓5月27日才全面啟用，今日至5月26日未能從月台通道前往。（資料圖片/夏家朗攝）

12.Cupping Room Coffee Roasters

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：06:00 – 23:00

13.再睡5分鐘

地址：二號客運大樓 7樓 7TL052

營業時間：06:00 — 23:00

14.生昌焙豆

地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場

營業時間：06:00 - 23:00