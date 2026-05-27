機場二號客運大樓T2有乜食？14餐廳一覽 還有全港唯一「滑嘟嘟」
撰文：陶嘉心
出版：更新：
香港國際機場二號客運大樓(T2)旅客離境設施今日（27日）正式啟用，入禁區前想醫肚？根據機管局網頁介紹，目前已有14間餐廳進駐T2離境大堂。當中在離港層（L7）離境前美食廣場的麥當勞，今日見到放有麥當勞經典吉祥物之一的「滑嘟嘟」，據職員說，此分店是唯一長期擺放「滑嘟嘟」打卡的分店，左右還有、「漢堡神偷」（Hamburglar）及大鳥姐姐「小飛飛」（Birdie）。機場T2有乜食？一文看清。
1.麥當勞
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：24小時
2.好飯好餸
地址：抵港層(L3)旅遊車候車大堂
營業時間：07:00 - 23:00
3.譚仔三哥米線
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：06:00 – 23:00
4.快樂蜂
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：24小時
5.Joy Full House
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：24小時
6.瑞幸咖啡
地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂
營業時間：07:00 - 23:00
7.牛奶冰室
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：24小時
8.君蘭冰室 Express
地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂
營業時間：07:00-23:00
9.唐記包點
地址：二號客運大樓 抵港層(L3)旅遊車候車大堂
營業時間：07:00 - 23:00
10.Ufufu Cafe
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：24小時
11.雪村
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：24小時
12.Cupping Room Coffee Roasters
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：06:00 – 23:00
13.再睡5分鐘
地址：二號客運大樓 7樓 7TL052
營業時間：06:00 — 23:00
14.生昌焙豆
地址：二號客運大樓 離港層（L7）離境前美食廣場
營業時間：06:00 - 23:00
機場二號客運大樓｜港鐵月台明啟用 5.27至6.30坐機場快綫可抽獎機場二號客運大樓5.27啟用 料每年分流800萬旅客 採新安檢技術機場二號客運大樓點去？5.27啟用 15公司將遷入 出境流程一片看