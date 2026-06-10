泌尿科名醫葉維晉被控不當向內地肺癌末期漢開藥　事前無診治病人

2017年，一名53歲內地男子患上末期肺癌，病人及家屬得知一款名為「吉舒達」（Keytruda，學名：Pembrolizumab）的抗癌藥，惟該款藥在內地買不到，病人兒子遂透過中介，找到泌尿外科專科醫生葉維晉，替病人開處方藥。病人用藥後出現咳血，其後因急性肝衰竭離世。



家屬向醫務委會投訴，案件今日（10日）開審，葉維晉面臨六項指控，包括在沒有恰當證明下向病人開出吉舒達、在開藥前沒有進行足夠評估和在開藥前沒有恰當地諮詢病人等。



被告葉維晉今日有出席聆訊。（洪戩昊攝）

葉維晉面臨6項指控，包括：

1. 不當，及/或在沒有恰當證明下向病人開出吉舒達

2. 在開藥前沒有進行足夠評估

3. 沒有轉介病人予腫瘤科醫生或安寧療護專家作檢視

4. 在開藥前沒有恰當地諮詢病人

5. 沒有充分地給予病人及其家人關於藥物的好處、副作用，及/或吃藥的恰當性的建議

6. 沒有對病人保持充分的醫學紀錄



死者子：通過內地公司聯絡「腫瘤科專家」葉維晉 從沒與葉本人聯絡

庭上傳召死者王建華的兒子及胞妹作供。死者兒子表示，當年通過一家內地公司聯絡到葉維晉，指葉維晉為「腫瘤科專家」。他是家中唯一與葉維晉診所有聯絡的人，透過通訊軟件「微信」與葉聯絡。他有詢問葉維晉的助理一些基本情況及費用等，但從沒與葉維晉本人聯絡。

否認葉維晉曾要求與病人溝通 指所拿到吉舒達與最初想要不同

死者兒子表示，他得悉能在港買吉舒達，但自己有工作在身，所以便派小姑，亦即病人妹妹到港購買，對方有要求攜帶病人最近一周的醫療報告。當時其父親雖然長途跋涉有困難，但神智清醒，可正常溝通。

辯方指葉維晉曾要求與病人溝通，他則表示否認。他亦指，吉舒達不止一款，最後拿到的藥與一開始想要的不一樣，始終認為葉維晉開藥不合理，希望追討藥費。

死者兒子出庭作供。（洪戩昊攝）

死者胞妹稱僅見醫生10分鐘 甚至不肯定對方是否葉維晉

死者胞妹表示，明白兄長原本的治療已沒用，來港買藥是最後辦法；但兄長精神良好，可以到港看症，惟葉維晉沒要求實體見面，亦沒有要求打電話。她聲稱不清楚事件來龍去脈，僅負責來港買藥，涉港幣30萬元藥費；到達葉維晉的診所後，只逗留了約十分鐘，期間與醫生基本上沒有交流，甚至不肯定對方是否葉維晉。

辯方指她曾簽署一份協議書，內有列明藥物風險；她則回應指是對方直接拿給她簽，並沒向她清楚解釋。對於辯方一直指見面過程雙方有很多交流，例如曾建議他們回內地諮詢醫生等，她一概否認。

死者妹妹出庭作供。（洪戩昊攝）

案件將於明日續審。