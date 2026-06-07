腦癱子案研訊｜雙方完成結案陳詞　7.5公布判決　家屬指心情煎熬

撰文：賴卓盈
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雙非男嬰黎遠建腦癱案遭拖延16年，醫委會4月底重啟研訊，今日（7日）展開結案陳詞。醫委會秘書處代表律師認為，無論醫生的疏忽嚴重與否，只要有疏忽就是「專業失當」。他又批評涉事醫生薛守智供詞「荒謬」，其作供內容與當年他事後與黎遠建家屬的錄音有矛盾。

雙方完成結案陳詞，秘書處將於7月5日公布判決。黎遠建的父親黎志堅指心情失望，「本身都諗住今日會有結果，點知又要推遲一個月，心情肯定又好複雜。」太太彭紅英則形容心情「煎熬」。對於辯方律師在陳詞中稱，薛的行為不算專業失當，他指「事情都好明朗、好清晰，我認為研訊小組會作出決定。如果真係做錯事，應該受到相應懲罰，還返受害者公道。」

2026年6月7日，醫委會雙非嬰兒腦癱案重啟研訊進入結案陳詞，病人父母黎志堅（右二）及彭紅英（左二）早上到場。（湯致遠攝）
2026年6月7日，醫委會雙非嬰兒腦癱案重啟進入結案陳詞，涉事兒科醫生薛守智出席應訊。（湯致遠攝）

醫委會秘書處代表律師：涉事醫生理應考慮更嚴重疾病的風險

醫委會秘書處代表、資深大律師呂世杰陳詞指，本港醫生註冊條例沒有訂明「專業行為失當」的定義，亦沒指出專業失當與事故嚴重性是否有關。他認為應參考過往案例，無論醫生的疏忽嚴重與否，只要有疏忽就是「專業失當」。

呂世杰又指，嬰兒「濁奶」與癲癇病情相似，薛應該要考慮到嬰兒患更嚴重疾病的風險，不可只依賴護士說法來作判斷，而且嬰兒病情變化可以很快，薛應盡快返回醫院檢查，但他選擇繼續在家睡覺，屬於專業失當。

指涉事醫生供詞與家屬錄音有矛盾

他並批評薛守智供詞「荒謬」、「得把口」，形容他為「機會主義者」，把握機會增潤自己的證據。他指，薛曾指何姑娘在事發時沒有通知他嬰兒抽筋，然而根據薛與黎遠建家人會面時的錄音，他親口承認何姑娘有告訴他「佢（男嬰）好似想抽筋。」

呂世杰認為，醫委會應該採納何姑娘版本的證供，因為與醫療記錄最吻合。他又指，何姑娘當時應對嬰兒情況有所警覺，否則不會在深夜致電薛，認為她故意向薛隱瞞資料的說法不合理。

辯方：專業能力不足未構成專業失當

就著薛守智行為是否「專業失當」，其代表、大律師石善明指，參考過往按例，裁定醫生專業失當的標準相當高，不能只評估專業能力上的不足，還要評估目的和行為性質。倘醫生故意偏離行為準則，或者是對病人「愛理不理」，才算嚴重行為失當。

石善明又指，本案控罪並非是薛守智有沒有作出正確診斷，而是在病人第一次出現癲癇後，薛有沒有作出及時和必要的檢查，而證供顯示，薛守智當時有基於護士的報告進行跟進，並指示護士停止下次餵奶。

石善明又指，如果秘書處因此裁定薛有罪，會損害公眾利益，因為日後醫生可能為了規避研訊，指示護士就所有診斷可能性作檢測，增加醫院的醫療費用和病人的憂慮。

家屬：證據清晰　若結果未如期望或司法覆核

男嬰父母黎志堅及彭紅英今早到場旁聽。黎志堅開庭前接受訪問，稱心情相當複雜，期望判決可還兒子一個公道，「其實前兩次嘅研訊都好清楚，啲證據又好、或者啲證人證詞又好，整件事都非常之清晰嘅。我哋期望會有好結果，還遠建一個公道。」他又指，倘若今日結果未如期望，會考慮司法覆核。

黎志堅和太太彭紅英是深圳居民，16年前來港在浸會醫院誕下兒子黎遠建。黎遠建出生三天後出現手腳抽搐，最終因腦膜炎致腦癱及四肢殘障。研訊主要爭議點在於2009年12月22日（即出事當日）凌晨，當值護士有否向薛守智匯報男嬰的抽搐症狀，以及薛守智首次得悉嬰兒有異常情況後的處理是否妥當。

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