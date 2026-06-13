機場保安犬非禁區嗅探巡邏　幼園老師轉行任領犬員　克服體能挑戰

為了提升機場保安水平，機管局及機場保安公司於5年前成立「機場犬隻行動小組」，現已有20隻嗅查犬，亦有相應數目的領犬員，負責在非禁區範圍嗅查爆炸品等，今年首5個月已處理1,500宗無人看管行李。在正式執行任務前，領犬員及嗅查犬均需完成12星期專業訓練，並通過考核。其中女領犬員王曉萌於一年半前，放棄當幼稚園老師而入職，她認為這份工作最大挑戰在於體能，需要透過進行仰臥起坐、掌上壓等方式來鍛鍊，她笑說，狗拍檔Steve讓她覺得「幾辛苦都好值得」。



嗅查犬的共通點是較為純良，且服從性高。（湯致遠攝）

嗅查犬正式執行任務前，需經過障礙跨越等訓練。（湯致遠攝）

領犬員會負責協助犬隻洗澡。（湯致遠攝）

今年首五個月共處理1,500宗無人看管行李

機管局與機場保安公司於2021年成立機場犬隻行動小組，提升機場整體保安水平。嗅查犬隻會於非禁區範圍巡查，嗅查爆炸品、槍械及彈藥，亦會在客運大樓擔任機場旅客大使，與旅客互動。小組成立至今已有5年，由最初僅有3隻嗅查犬，遂步增加至20隻，每隻均由一名領犬員帶領，在今年首5個月，小組共處理近1,500宗無人看管的行李。

嗅查犬會在非禁區範圍嗅查爆炸品、槍械及彈藥。（湯致遠攝）

機場保安有限公司助理行政總裁（第一行動支援）黃少卿（湯致遠攝）

小組的嗅查犬屬4個品種，分別為拉布拉多尋回犬、史賓格獵犬、不列塔尼獵犬，及曲架犬。機場保安有限公司助理行政總裁（第一行動支援）黃少卿表示，在選擇犬種的時候，曾與不同外國機構及本地醫生商討，4個獲選的犬種均各有特性，但共通點是較為純良，且服從性高，部份較細的狗隻易於穿過間隙，十分適合偵緝工作。

嗅查犬正式執行任務前，需經過障礙跨越等訓練。（湯致遠攝）

機場2號客運大樓剛剛啟用，嗅查犬的數量是否足夠？她說，已和機管局商討合適的犬隻數目，現階後而言已足夠，未來會視乎情況再增加。

嗅查犬每年均需進行年度認證考核。（湯致遠攝）

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領犬員及嗅查犬需共同接受12星期訓練

要成為嗅查犬及領犬員絕不簡單，需進行為期12個星期的專業訓練，內容包括服從訓練、障礙跨越、爆炸品及槍械彈藥嗅探訓練及相關理論課程等，並需過過考核及測試才可以執勤。另外，為確保犬隻保持在最佳狀態，警犬隊及海關搜查犬科每年亦分別為犬隻進行年度認證考核，確保專業水平維持在最高標準。

嗅查犬在巡查時會有「ON DUTY」的標誌。（湯致遠攝）

若犬隻身體許 可工作至8、9歲

機管局指，當犬隻7歲的時候，會為牠們再作年度評估，判斷其是否適合繼續工作，以機場的環境而言，犬隻或可工作至8歲至9歲，但強調不希望狗隻超過10歲仍未退休，期望牠們能有機會享受退休生活。

每隻嗅查犬會夥拍一名領犬員工作。（湯致遠攝）

根據機場保安公司網站，領犬員的入職要求包括：

．中五或同等學歷；

．對從事犬隻相關工作具濃厚興趣；

．良好溝通技巧、勤奮、有耐性並喜歡與犬隻共事；

．願意接受不固定工作時間；

．體格強健，有良好動作協調能力，及需要接受身體檢驗和體能測驗；

．具備相關技能及經驗的候選人可直接獲委任為高級犬隻訓練員；及

．有一號及二號駕駛執照者優先考慮。



王曉萌指，領犬員的工作最大挑戰在於體力。（湯致遠攝）

女領犬員王曉萌與狗拍擋Steve透過玩網球訓練建立默契。（湯致遠攝）

幼稚園老師變身領犬員 體力成最大挑戰

王曉萌於一年半前成為領犬員，辭去任職8年的幼稚園老師工作，日常主要與拍檔Steve在客運大樓非禁區位置巡邏。她本身亦有飼養貓隻，選擇選轉職是因為喜歡小動物，加上「想比啲新挑戰自己」。她指，領犬員的工作最大挑戰在於體力，「雖然以往幼稚園嘅工作都需要同小朋友跑跑跳跳，又或者搬搬抬抬，但係嗰種攰係會勞碌感多啲，但係嚟到做咗領犬員就發現，原來能力上嘅要求就係另一層次」。

王曉萌在任職領犬員前，是一名幼稚園老師。（湯致遠攝）

交換一個眼神 狗拍檔便知須認真工作

王曉萌透露，應徵時見到有體能測試，便在家中進行自我測試，發現與要求有些少距離，便多加鍛鍊，掌上壓、仰臥起坐等都會做到。她指，自己透過網球與拍檔建立默契，當牠工作表示良好時，會給予牠網球作玩具，時至今日只需一個眼神，牠便知道要認真工作。她認為，能協助機場維持保安帶給她莫大的滿足滿，更特別提到拍檔，讓她覺得「就係幾辛苦都覺得好值得嘅」。