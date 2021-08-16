機管局組10隻「過江犬」搜索危險品　休息即變旅客親善大使

為了提升機場的保安水平，香港國際機場即將迎來10隻來自荷蘭及比利時的「過江犬」。該批搜索犬為機場保安公司，於今年初成立首支犬隻行動小組成員，負責在機場執行巡邏及偵測的任務。



除了為乘客排除危險物品外，牠們於休息時間搖身一變，便化身成機場親善大使。此時搜索犬本來戴着的紅色「On Duty」（當值）頸帶，亦會轉為綠色「Pat Me」（拍我）的頸帶，領犬員指「呢個時候市民可以同佢一齊玩，一齊影相」。下文將詳盡解構10隻搜索犬接下來的工作任務、訓練詳情、居住狀況等。



香港國際機場引入10隻來自荷蘭及比利時的「過江犬」負責搜索工作，當中三隻已開始執勤。（張浩維攝）

首批3隻搜索犬已「畢業」並開始執勤

香港國際機場最近成立「機場保安犬隻小組」，由10隻分別來自荷蘭及比利時的拉布拉多尋回犬、史賓格獵犬組成，牠們負責於機場巡邏，執行爆炸品、槍支、炸藥等嗅探工作，例如嗅探無人看管的行李物品，目的是在不阻礙人流的情況下，於機場靈活進行檢測。搜索犬於執勤的休息時間，亦搖身一變飾演機場親善大使。

10隻搜索犬交由誰人負責管理呢？機管局指，搜索犬以一對一形式，由領犬員照顧及帶領。領犬員的甄選標準包括︰有與犬隻共事興趣、技術、體能、身體協調、飼養經驗等，需12周訓練後才可執勤。

首批3隻搜索犬已完成訓練「畢業」，正式於機場巡邏第二批則於今個月接受訓練，預料10隻搜索犬將於今年底可正式執勤，與旅客見面。

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拉布拉多尋回犬Hugo的領犬員Michelle（右）表示，Hugo性格頑皮，不願意接受指令，不過經過兩個月的相處後開始獲得信任。（張浩維攝）

馬會獸醫助理跳糟任領犬員

該3名領犬員分別有2人為機管局內容調配，1人為外部直接招聘。其中，拉布拉多尋回犬Hugo的領犬員Michelle持有動物學學位，並曾於馬會任職獸醫助理。她指Hugo為有性格、貪玩貪食的搜索犬，尤其於初來報到時，性格頑皮，不願意接受指令，不過經過兩個月的相處後開始獲得信任。「佢感覺到我對佢嘅愛護，開始相信我，但唔係百分百，因為點都要有一定時間先互相信任。」

領犬員每日的工作亦不簡單，工作時間為9小時。領犬員執勤日的早上須清潔犬舍，並為牠們梳洗護理，其後30分鐘為熱身活動時間，便開始當日巡邏及訓練。工作結束後便為犬隻餵食，以及檢查犬舍措施。

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綠色「Pat Me」頸帶代表飾演親善大使

機管局指，搜索犬每天工作時間為4小時，由於犬隻不能無間斷地進行嗅查工作，因此每工作半小時，便安排休息半小時，此時搜索犬便化身成機場親善大使，本來戴著的紅色「On Duty」（當值）頸帶，亦會轉為綠色「Pat Me」（拍我）的頸帶。「呢個時候市民可以同佢一齊玩，一齊影相。」

機管局日前安排傳媒直擊搜索犬偵測爆炸品演練，只見在領犬員的指示下，搜索犬奔往可疑的地點不斷嗅聞，最終於可疑的行李箱旁停下，領犬員隨即向遠處拋球以作獎勵。機管局指，由於擔心搜索犬的吠叫聲或觸碰，導致炸彈受刺激爆炸，因此參考香港警隊的訓練，讓搜索犬於可疑物品旁坐下。

最快服役6年可退休 可供領養

愛犬之人當然最關注搜索犬的福利。機管局表示，已與城大醫療中心合作，定期為犬隻身體檢查，並提供24小時支援緊急服務，並購買保險保障犬隻；牠們的服役年期為6至8年，退役後將優先安排領犬員負責照顧餘生，若領犬員因住所環境等因素未能領養，則會甄選其他合適人士。

斥資千萬建犬舍設施 擬擴充至20隻

機管局機場運行副總監姚兆聰表示，機場禁區犬舍設施、室內訓練場地共斥資約1,000萬元，並參考香港紀律部隊及海外機構設計，於今年7月13日開幕。犬舍設施面積共佔299平方米，設有12格7平方米的犬隻休息室，天台亦設有逾300平方米的散放場。此外，亦於機場觀景山路附近劃出2,400平方米的室外訓練場地，包括為犬隻進行服從性訓練及體能訓練，工程已於6月底完成。

姚亦指，第三機場跑場即將建成，預料10隻搜索犬不足以應付運作，故初步計劃於港珠澳大橋一帶覓地興建犬舍設施，估計犬隊規模不多於20隻，視乎最終航班及旅客的數量而定。他又指，疫情影響或更適合為犬隻訓練作準備，由於機場的人流不多，正是磨合期讓搜索犬逐步累積經驗。

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機管局：我哋唔係要取代任何紀律部隊

機管局助理行政總裁曾繁國則強調「我哋唔係要取代任何紀律部隊」，他指由於香港國際機場作為世界窗口，疫情前每日處理20萬旅客及1,200個航班，而過去數年世界各地遭遇恐怖襲擊，例如2016年布魯塞爾連環爆炸案，造成最少數百人受傷，因此機管局有責任維持機場及飛機安全。