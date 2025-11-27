美國警犬隊竟有隻水獺 能力超強 曾嗅出沉沒25年凶器及多具屍體
美國佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的小爪水獺「Splash」，因天生能偵測水下氣味，被動物訓練師「哈德塞爾」訓練成為搜救水獺。
Splash自幼接受專業訓練，僅4個月即能辨識水下氣味，並於阿拉巴馬州首次出任務，成功找到沉沒25年的謀殺案凶器。至今牠已協助尋獲4具遺骸，參與超過20次搜救任務，成為當地搜救行動的重要成員。
搜救水獺Splash助破懸案
「搜救圈Peace River K9 Search & Rescue」分享，哈德塞爾發現水獺天生善於捕魚，能偵測水下氣味，因此在Splash僅4個月大時開始訓練。訓練初期，他將帶有人類遺骸氣味的物品投入自家泳池，讓Splash在岸邊嗅聞並尋找，成功後給予鮭魚獎勵。這樣的訓練使Splash能快速辨識並回報水下氣味，僅用4個月就完成基礎訓練。
Splash首次實戰任務於阿拉巴馬州展開，協助警方尋找一把沉沒河底長達25年的謀殺案凶器。這次成功讓Splash的能力受到高度肯定！至今牠已參與超過20次搜救行動，協助尋獲4具人類遺骸，成為佛羅里達州「恩格爾伍德警犬隊」的重要夥伴。
哈德塞爾表示，Splash預計可工作到10歲，還有7至8年能持續執行任務。他目前也著手訓練另一隻年幼水獺，希望未來有更多水獺能投入水中搜救行列，為案件帶來更多突破。Splash不僅在任務中表現傑出，平時也與人類十分親近，深受同仁與社區居民喜愛。
